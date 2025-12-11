Baltijas balss logotype
Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе 0 89

Lifenews
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оливия Уайлд представила праздничный кулон, созданный в поддержку пострадавших от пожаров в Лос-Анджелесе

Оливия Уайлд выпустила новое ювелирное украшение, которому придала не только эстетический, но и глубокий эмоциональный смысл. Праздничный кулон создан в партнерстве с её давней подругой Бабс Берчфилд и брендом Starling — и каждая его продажа направлена на помощь людям, пережившим разрушительные пожары в Лос-Анджелесе.

Актриса напомнила, что уже почти год прошёл с момента трагических событий в Палисейдс и Итоне, где огонь уничтожил более тысячи строений и унёс десятки жизней. По словам Уайлд, последствия катастрофы до сих пор ощущаются многими её близкими: кто-то лишился дома, кто-то — ощущения безопасности. Она призналась, что наблюдать страдания друзей было тяжёлым и незабываемым переживанием.

Совместная работа Уайлд и Starling Jewelry воплотилась в создании круглой подвески: в центре размещена аббревиатура L.A., вокруг которой расположены четыре бриллианта. Украшение выпускается в двух вариантах — из 14-каратного золота и из стерлингового серебра. Для Оливии и её подруги кулон стал символом города, с которым их связывают долгие годы жизни и глубокие чувства.

Источник: OK Magazine

#благотворительность #дизайн #ювелирные украшения
