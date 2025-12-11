Baltijas balss logotype
46-летняя Виктория Боня сойдется в суде с 19-летней невестой Гриши Лепса 0 771

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Виктория Анатольевна спуску обидчикам не дает.

Виктория Анатольевна спуску обидчикам не дает.

Барышня обвинила известную покорительницу Эвереста в проституции.

Известная блогерша, на постоянной основе проживающая в Монако, решила не откладывать в долгий ящик обещанную месть. Как выяснилось, Виктория Боня обратилась в Кузьминский районный суд города Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Не так давно звезда «Дома-2» Виктория Боня пообещала взять за жабры невесту Григория Лепса. Конфликт между юной светской львицей и бывалой блогершей вспыхнул после того, как последняя рассказала о финансовых проблемах, с которыми якобы столкнулась семья Авроры Кибы после смерти отца. По мнению Бони, которая в свое время была дружна с мамой девушки, 19-летнюю прелестницу решили выдать замуж за возрастного музыканта именно по этой деликатной причине.

Ответ Авроры последовал незамедлительно: барышня обвинила известную покорительницу Эвереста в проституции. Мол, в славные времена Боня подрабатывала эскортом, а теперь вот пытается пиариться за чужой счет. Однако телеведущая не стала терпеть нападки подобного рода и все-таки подала на Аврору в суд.

«Виктория Боня обратилась в Кузьминский районный суд города Москвы с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. В исковом заявлении указано, что ответчик Киба (Белякова) Аврора Ильинична распространила 01.07.2025 года в социальной сети Instagram ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию истца. Судебное заседание назначено на 25 декабря 2025 года», - гласит сообщение, опубликованное в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Правда, защита девушки пока игнорирует оппонентку. Об этом журналистам рассказал адвокат Виктории Бони, который побывал в Кузьминском районном суде, где должна была состояться беседа по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, который телеведущая подала против Авроры Кибы.

«Никто ни с кем не связывался. Если бы связывались, я бы знал», — отметил юрист Алексей Лунев, представляющий интересы Виктории Бони.

При этом в микроблоге Кибы стали появляться публикации, намекающие на ее решительный настрой бороться с Боней до конца. Новый виток скандала девушка ожидает уже в следующем году.

«Всем, кто следит за моей жизнью и сплетничает о ней. Не сдавайся. Второй сезон выходит в 2026 году», - иронизирует Аврора с соцсетях.

#суд #скандалы #пресса #соцсети #знаменитости
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

