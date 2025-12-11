Baltijas balss logotype
В Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» создается новое общественно доступное пространство

Культура &
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: В Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» создается новое общественно доступное пространство

В пятницу, 12 декабря, в 17:00 в Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» для жителей и гостей города откроется новое публичное пространство под названием «Pietura».

«Pietura» преобразила первый этаж концертного зала, ранее известного как арт-пространство «Civita Nova». В конце 2024 года, благодаря поддержке фонда «Лиепая 2027», был организован публичный проектный воркшоп, в котором молодёжь, пенсионеры, деятели культуры и искусства, а также представители социальной сферы обрисовали потребности города в новом общественном пространстве. Учитывая высказанные предложения, дизайнерское бюро «H2E» разработало концепцию дизайна пространства, главный акцент в которой сделан на заботе о людях и окружающей среде, с использованием местных материалов и идей латвийских производителей.

Открытая гостиная будет доступна для всех желающих в часы работы концертного зала. Она оборудована зоной отдыха для встреч и общения, а также рабочей зоной для индивидуальной работы с компьютером или в группе. В комнате также можно будет зарядить телефон, пообщаться с детьми или воспользоваться кабиной для отдыха. Посетители смогут почитать книги, предоставленные издательствами «Aminori», «Dienas grāmata», «Neputns» и «Pētergailis». Представители неправительственных организаций (НПО), образовательных, культурных и общественных инициатив, а также частные лица смогут организовать некоммерческие мероприятия, имеющие общественное значение.

Каждый квартал в пространстве будет открываться новая выставка современного искусства, посвящённая темам окружающей среды и устойчивого развития. 12 декабря откроется выставка работ студентов и преподавателей текстильного отделения Латвийской академии художеств (ЛАХ) «Остановка времени». В соответствии с концепцией нового пространства, каждая работа обозначает остановку в жизни художника – определённый период, чувство или контекст жизненных событий. На выставке будут представлены текстильные изделия, созданные для самолёта, – небольшая часть того, чему учат на текстильной специальности ЛАХ.

Открытие пространства проведёт и организует молодёжь Лиепаи, которая выступит с музыкальными выступлениями и предложит посетителям различные мероприятия. «Pietura» станет важным местом встреч и обучения для молодёжи. Платформа развития молодёжи «YOU+» реализует здесь первое в Латвии «агентство одного окна», где молодые люди смогут получить индивидуальную «дорожную карту», получить как эмоциональную, так и практическую поддержку, узнать о возможностях образования и трудоустройства, встретиться со специалистами в различных областях и безопасно обратиться за помощью без предварительной записи.

#образование #выставка #Латвия #молодежь #искусство #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
