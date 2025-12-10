Выставка объединяет обширный остеологический материал из зоологической коллекции Латвийского Национального музея природы, а также из Музея остеологии Ветеринарного факультета Латвийского университета биологических наук и технологий. Почти 300 экспонатов позволяют посетителям познакомиться с разнообразием скелетов позвоночных. Здесь представлены скелеты и их части рыб, земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих, включая черепа, конечности и позвонки.

Коллекционные предметы, представленные на выставке, были созданы в период с начала XX века до наших дней. Широко представлена фауна Латвии, но можно увидеть и скелеты и их части животных, обитающих в других местах. Экспозиция рассказывает о таких основных частях скелета, как череп, позвоночник, рёбра и грудина, конечности и их связки. Описываются строение, функции и их адаптация к среде обитания животного. В отдельной витрине представлены хрящи и кости, не относящиеся ни к одной из основных частей скелета, например, пяточная кость домашней свиньи.

Наиболее многочисленны черепа, значительную часть которых составляет историческая коллекция черепов латвийских видов птиц. В витринах также представлены скелеты верблюда, нанду, карликового ската, крокодилового каймана, галапагосской черепахи и других животных. Также представлен позвонок финвала, одного из крупнейших животных в мире. Экспозиции дополняются интерактивными элементами.