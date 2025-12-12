В Латвийском Национальном ботаническом саду в Саласпилсе открылся рождественский сад ощущений «Лес чудес». Его главная цель — поддержать детей с особыми потребностями.

Гостей ждут прогулки по празднично подсвеченным тропинкам, шесть тематических остановок, творческие мастерские, музыкальная программа, уютный «Оазис тепла» с зимними угощениями, а также встреча с Санта Клаусом.

Благотворительный аспект

5 декабря 2025 года «Лес чудес» впервые распахнул двери для детей с особыми потребностями и их семей, приглашённых в рамках инициативы «Atvērtie spārni». Специальная благотворительная программа позволила им бесплатно насладиться праздничной атмосферой, пройти мастер-классы, послушать музыкальные выступления и открыть для себя множество приятных сюрпризов.

Проект «Лес чудес» задуман как благотворительный: организаторы направят 6 % выручки от продажи билетов за период с 6 декабря 2025 года по 3 января 2026 года Фонду TZMO «Kopā mainām pasauli». Фонд помогает детям с особыми потребностями и их семьям, поэтому каждый посетитель своим визитом вносит вклад в доброе дело.

Календарь работы «Леса чудес»

Рождественский сад ощущений будет принимать гостей в Латвийском Национальном ботаническом саду (ул. Миера 1, Саласпилс) до 3 января 2026 года.

Часы работы:

• 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 декабря и с 1 по 3 января 2026 года — с 17:00 до 22:00. • 14, 21 и 28 декабря «Лес чудес» открыт с 17:00 до 21:00.