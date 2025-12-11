Baltijas balss logotype
Одновременно записаться в очередь в разные медучреждения скоро не получится

Наша Латвия
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Одновременно записаться в очередь в разные медучреждения скоро не получится
ФОТО: Unsplash

Депутаты парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам заявили, что поймали министра на слове и потребуют отчета, пишут общественные СМИ.

Длинные очереди к врачам - на повестке дня депутатов Сейма

Одновременно записаться в очередь в разные медучреждения скоро не получится

Поводом стало обещание министра здравоохранения того, что с помощью единой цифровой записи к врачам очереди можно будет сократить на 15-20%.

Вопрос очередей и квот на здравоохранение вновь оказался в повестке дня Сейма. Как возможно, что в очереди к врачу люди ждут не недели или месяцы, а годы? Такой вопрос прозвучал в среду, 10 декабря, на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам при обсуждении очередей к врачам и системы государственных квот. Об этом в декабре подробно вещала служба новостей Латвийского телевидения.

Частично проблему уже в следующем году поможет решить модернизация информационных систем здравоохранения и создание реестров. В настоящее время введено электронное направление к врачу. Государство намерено полностью перейти на электронные направления с мая следующего года, но поэтапно.

"Мы не выкладываем сразу готовый продукт, который все по привычке критикуют. В этот раз все произойдет поэтапно", - пояснил член правления Латвийского центра цифрового здравоохранения Юрис Гайкис.

Цифровое направление позволит не только врачу, но и создателям политики отрасли отслеживать потоки пациентов: когда направление выписано, когда пациент записался на визит и когда услугу получил. Все данные будут в одном месте, что позволит избежать повторного выполнения одних и тех же действий за короткий срок.

"Когда я иду к семейному врачу на осмотр, он видит, что я только что сдала кровь после визита к дерматологу. Поэтому семейный врач не выписывает лишние направления на анализы, так как в этом нет необходимости. Пациенту больше не нужно носить всю папку со всеми документами", - отметила заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Айга Балоде.

Также с введением цифровой записи одновременно записаться в очередь в разных медицинских учреждениях уже не будет возможно. По словам министра здравоохранения, цифровая запись может уменьшить очередь примерно на пятую часть, учитывая, что часть людей записывается, но на визит не приходит.

#здравоохранение #Латвия #очереди #цифровизация
(1)
  • Д
    Дед
    11-го декабря

    Вы отождете в очереди год, и врач заболел, не пришел, на операции и вам предложат снова стать в очередь еще на год.

    14
    2

Видео