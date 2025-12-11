Главные изменения предусматривают:

вместо прежней системы зонирования AD/BD вводится единая тарифная зона. Платными парковочные места теперь будут с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 16:00 - по субботам. По воскресеньям и праздничным дням парковка будет бесплатной.

минимальная плата теперь составит 0,50 евро. Фиксированная почасовая ставка составит 1,00 евро в час. Ежемесячный абонемент на любое платное парковочное место будет стоить 30,00 евро.

в случае нарушения будет наложен штраф за просрочку платежа в размере 30,00 евро. Если платеж будет произведен в течение 14 дней с момента получения уведомления, сумма будет уменьшена на 50%.

в ситуациях, когда транспортное средство занимает более одного парковочного места, придется платить за каждое занятое место.