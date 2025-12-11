По решению Даугавпилсской городской думы, принятому 27 ноября, утверждены изменения в действующих правилах «Об обслуживании и использовании платных муниципальных парковок», сообщает Daugavpils satiksme. Измененные правила вступят в силу 1 января 2026 года.
Главные изменения предусматривают:
-
вместо прежней системы зонирования AD/BD вводится единая тарифная зона. Платными парковочные места теперь будут с 8:00 до 18:00 по будням и с 8:00 до 16:00 - по субботам. По воскресеньям и праздничным дням парковка будет бесплатной.
-
минимальная плата теперь составит 0,50 евро. Фиксированная почасовая ставка составит 1,00 евро в час. Ежемесячный абонемент на любое платное парковочное место будет стоить 30,00 евро.
-
в случае нарушения будет наложен штраф за просрочку платежа в размере 30,00 евро. Если платеж будет произведен в течение 14 дней с момента получения уведомления, сумма будет уменьшена на 50%.
-
в ситуациях, когда транспортное средство занимает более одного парковочного места, придется платить за каждое занятое место.
-
за оформление бесплатного разрешения взимается плата, которая, согласно утвержденному прейскуранту для платных парковок, составляет 3,00 евро. Подать заявку на бесплатное разрешение можно с 1 января, заполнив форму. Бесплатное разрешение выдается на срок до 12 месяцев.
Daugavpils satiksme подчеркивает, что изменения будут внедрены для обеспечения более понятной и эффективной системы обслуживания парковок.
Предприятие призывает жителей следить за актуальной информацией, чтобы переход на новую систему 1 января 2026 года прошел гладко и без недоразумений.
