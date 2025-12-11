Latvijas Avīze сообщает о планах военного ведомства обеспечить привлечение в на «службу обороны государства» (как сейчас именуют обязательный призыв) 2000 молодых людей в год. По подсчетам Министерства обороны, часть контингента придется на юношей из диаспоры, а именно — 52% из Великобритании, 15% из Ирландии и 12% из Германии.

«Пока парень еще один, молодой, живет с родителями, тогда могли бы отпасть очень многие проблемы», - предполагает руководитель социальной сети латышей в диаспоре Laiva Улдис Балодис. «Но, если он в Соединенном Королевстве живет отдельно — снимает дом или квартиру, или хотя бы маленькую комнатку — и работает, то после призыва ему нужно покинуть государство на 11 месяцев. Это означает, что за время службы жилье он потеряет, ибо никто ему его не попридержит пустым...»

Уровень безработицы в Великобритании среди молодежи 16-24 лет втрое превосходит средние показатели — 15,3% против 5%. «Юношам работу найти труднее всего, ибо за традиционные первые рабочие места как официант или курьер сейчас конкурируют мигранты. Если удалось найти постоянную, нормально оплачиваемую работу, то ее потеря для некоторых это трагедия».

Кристине Краузе работает на Туманном Альбионе в сфере страхования: «Мой сын первый год живет самостоятельно, у него есть работа, он учится в университете, будет инженером. Он очень озабочен, и также я взволнована».

«Она также говорит, что боится возможного вторжения России в Латвию», - пишет Latvijas Avīze о женщине, которая поднимает вопрос — станут ли британские кредитные учреждения устраивать «каникулы» по платежам для тех молодых людей, которые взяли деньги в долг, а сейчас будут защищать свою, далекую, родину. «К тому же нет гарантии, что тем, кто учится в британских университетах, сохранят учебное место или стипендию. Этим озабочены многие учащиеся, ибо получить стипендию совсем не легко».

«Я здесь живу с 2004 года, - продолжает К.Краузе, – сын родился здесь, ему сейчас 20 лет. Он серьезно озадачен, он меня спрашивает — мама, что происходит? И я ему неспособна ответить. В Латвии может произойти что угодно!»

«Мой сын в это государство явился тогда, когда ему был год. Он полностью укоренился», - рассуждает житель Англии Артурс Шамбарс. В присутствии автора статьи Илзе Калве, господин Шамбарс спросил своего сына: «Тебе может быть заплатят, чтобы ты отправился и служил в вооруженных силах. Что бы ты об этом сказал?» Молодой человек ответил, мол, в целом — да, но «если воевать с Россией, то совершенно определенно нет».

Тем временем, Латвия обещает от щедрот 600 евро в месяц, для тех добровольцев, которые сами запишутся на «службу обороны государства». По ее завершению также будут выплачены 1100 евро. Министерство обороны напоминает, что «после службы молодой человек имеет право без конкурса претендовать на оплаченный государством курс в государственных высших школах и колледжах».