Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии можно трудиться на двух работах, но пенсия всё равно будет одна 0 8337

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии можно трудиться на двух работах, но пенсия всё равно будет одна

«В свое время я работал на двух работах: на основной, а также — с разрешения работодателя — на дополнительной, в режиме «сутки через трое». На обеих работах за меня вносился социальный взнос. Насколько я понял, при начислении пенсии у меня за тот период был учтен страховой период только на основном месте работы, а на дополнительном — нет.

Если я получу справку, что работал в тот период на двух работах, может ли это стать основанием для перерасчета моей пенсии в сторону увеличения? Читатель bb.lv»

Лиене Клисмете, старший специалист отдела методического управления пенсиями Государственного агентства социального страхования (VSAA):

– Страховой стаж после 1 января 1996 года формируется не из количества рабочих мест, а из месяцев, в течение которых за человека вносились или должны были вносится взносы социального страхования.

Таким образом, если человек работал на двух работах одновременно, количество месяцев страхового стажа от этого не увеличивается. В то же время, если человек трудится на нескольких работах и за него производятся взносы социального страхования от нескольких работодателей, это увеличивает его пенсионный капитал.

Страховой стаж после 1 января 1996 года подтверждается данными, накопленными VSAA, которые подтверждают уплату страховых взносов. Справка от работодателя страховой стаж не подтверждает.

Для получения подробной информации о пенсии читателю следует обратиться в VSAA.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #Латвия #работа #трудоустройство
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
12
1
1
4
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доктор Даниланс назвал возраст, когда уже нельзя стать алкоголиком
Изображение к статье: В рамках экономии из рижского театра «Дайлес» уволили легендарную актрису Мирдзу Мартинсоне
Изображение к статье: Чем старее общество, тем больше нагрузка на медицину - Ринкевич. И что?
Изображение к статье: Фото с социальной сети эксперта Яниса Херманиса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео