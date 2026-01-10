«В свое время я работал на двух работах: на основной, а также — с разрешения работодателя — на дополнительной, в режиме «сутки через трое». На обеих работах за меня вносился социальный взнос. Насколько я понял, при начислении пенсии у меня за тот период был учтен страховой период только на основном месте работы, а на дополнительном — нет.

Если я получу справку, что работал в тот период на двух работах, может ли это стать основанием для перерасчета моей пенсии в сторону увеличения? Читатель bb.lv»

Лиене Клисмете, старший специалист отдела методического управления пенсиями Государственного агентства социального страхования (VSAA):

– Страховой стаж после 1 января 1996 года формируется не из количества рабочих мест, а из месяцев, в течение которых за человека вносились или должны были вносится взносы социального страхования.

Таким образом, если человек работал на двух работах одновременно, количество месяцев страхового стажа от этого не увеличивается. В то же время, если человек трудится на нескольких работах и за него производятся взносы социального страхования от нескольких работодателей, это увеличивает его пенсионный капитал.

Страховой стаж после 1 января 1996 года подтверждается данными, накопленными VSAA, которые подтверждают уплату страховых взносов. Справка от работодателя страховой стаж не подтверждает.

Для получения подробной информации о пенсии читателю следует обратиться в VSAA.