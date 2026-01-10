Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис продолжает подводить итоги истории успеха нашей страны в разных областях. На сей раз - в промышленности и в демографии. Выводы неутешительные.

В Латвии объем промышленности находится на том же уровне, что и в Эстонии (на 1/3 меньше населения) и примерно в 2,5 раза меньше, чем в Литве.

Единственные подотрасли, где Латвия впереди - деревообработка и фармацевтика.

Население Латвии по итогам прошлого года может составить чуть более 1,8 млн человек (точные данные Центральное статистическое управление подсчитает в начале июня). А за 10 лет население упало почти на 10%, что частично компенсировано военными беженцами из Украины (+2.. 3%).