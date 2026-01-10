Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Снова отстающие: последние данные 2 880

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото с социальной сети эксперта Яниса Херманиса

Фото с социальной сети эксперта Яниса Херманиса

Население продолжает стремительно уменьшаться объем промышленного производства - тоже.

Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис продолжает подводить итоги истории успеха нашей страны в разных областях. На сей раз - в промышленности и в демографии. Выводы неутешительные.

В Латвии объем промышленности находится на том же уровне, что и в Эстонии (на 1/3 меньше населения) и примерно в 2,5 раза меньше, чем в Литве.

Единственные подотрасли, где Латвия впереди - деревообработка и фармацевтика.

Население Латвии по итогам прошлого года может составить чуть более 1,8 млн человек (точные данные Центральное статистическое управление подсчитает в начале июня). А за 10 лет население упало почти на 10%, что частично компенсировано военными беженцами из Украины (+2.. 3%).

Читайте нас также:
#Эстония #Литва #Украина #Латвия #демография #промышленность #население #фармацевтика #статистика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • JB
    Janis Berzin
    10-го января

    Минус процент в год - это норма для буржуазной ЛР с 1991-го года (-35).

    7
    1
  • Д
    Дед
    10-го января

    Украинцы сбегут, как только закончится война. По их отзывам , такой нищеты они у себя, во время войны не видели.

    14
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Доктор Даниланс назвал возраст, когда уже нельзя стать алкоголиком
Изображение к статье: В рамках экономии из рижского театра «Дайлес» уволили легендарную актрису Мирдзу Мартинсоне
Изображение к статье: Чем старее общество, тем больше нагрузка на медицину - Ринкевич. И что?
Изображение к статье: В Латвии можно трудиться на двух работах, но пенсия всё равно будет одна Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на воскресенье
Наша Латвия
Изображение к статье: Вес на виду. Нутрициолог раскрыла продукты, которые могут прибавить килограммы
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему манная каша считается вредной?
Еда и рецепты
Изображение к статье: У Нади появился новый кадр, Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Дети страны Суоми привыкли к неоднозначному контенту. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Когда лучше принимать мультивитамины, чтобы они действительно работали
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео