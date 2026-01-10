Baltijas balss logotype
В думе хотят использоваьть мясной павильон рынка как магнит для молодежи. Но сначала укрепят крышу

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
tv24
Изображение к статье: В думе хотят использоваьть мясной павильон рынка как магнит для молодежи. Но сначала укрепят крышу
ФОТО: LETA

В течение двух лет ожидаются перемены - мясной павильон Центрального рынка в Риге перестанет выполнять рыночную функцию, сейчас думают над тем, что должно быть в этом здании.

Об этом в эфире TV24 высказался депутат Рижской думы от Нацобъединения Дайнис Лоцис, председатель комитета по городской собственности и спортивной комиссии.

При поддержке предприятия Rīgas nami, которое ведает эксплуатацией зданий Центрального рынка, и частично - Рижской думы, будет проведено укрепление конструкций павильона, чтобы здание не обрушилось, поскольку оно имеет культурно-историческую ценность и не должно быть запущенным. Это займёт два года, за это время будут искать решение, как использовать павильон, сказал депутат.

"Так что город считает, что мы как город, как налогоплательщики тоже заинтересованы в том, чтобы этот объект у нас сохранился как туристический, как место привлечения туристов, место традиций, культуры и спорта", - заявил Лоцис, подчеркнув, что, возможно, функция павильона изменится - он больше не будет местом торговли.

Депутат не обещал, что там сразу же появлятся искусственные волны или какие-то другие объекты, но это, по его словам, будет "объект с магнитом" - силой притяжения, которая привлечёт молодёжную аудиторию. В нынешнем году разговоры об этом продолжатся, за пару лет решение должно появиться. Тогда нужно будет вложить деньги, понять, кто будет инвестором, а город будет искать управляющую компанию.

#туризм #инвестиции #рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го января

    Всё правильно, латышские колхозники исчезли навсегда вместе с колхозами. Поэтому откармливать свиней отходами из солдатских и городских столовых больше смысла нет, потому что столовых нет и солдат поубавилось, свинину продают теперь польскую в супермаркетах! Так что теперь, можно не только пляски с бубнами под крышей круглый год устраивать, а ещё и магнит под крышей подвесить!

    1
    0
  • VlK
    Vitālijs Kudesnikovs
    11-го января

    Если расположить действительно мощный магнит в павильоне, то железные элементы одежды реально притянут молодежь к этому месту. Однако, всё равно наилучшим останется торговое назначение, пусть даже частичное.

    8
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    10-го января

    Надо делать только для латышей и только для русских отдельно иначе познакомится и выйти замуж никак нельзя Латышки против русских,но и русские ищут своих девушек. Если уж разделили общество ,то надо и продолжать

    16
    4
Читать все комментарии

