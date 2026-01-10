Baltijas balss logotype
Чем старее общество, тем больше нагрузка на медицину - Ринкевич. И что? 2 1205

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
tv24
Изображение к статье: Чем старее общество, тем больше нагрузка на медицину - Ринкевич. И что?

В передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» президент страны Эдгар Ринкевич обозначил несколько вопросов государственной важности, которые, по его мнению, необходимо решать в 2026 году.

Среди самых важных моментов, на которые нужно обратить внимание, президент выделил общественную солидарность и культуру пожертвований, а также распределение финансирования и давние проблемы системы здравоохранения.

Президент отметил, что Латвия является стареющим обществом, и это напрямую влияет на систему здравоохранения. В больницах образуются очереди, не хватает средств, а в конце года регулярно приходится решать вопрос погашения долгов медицинских учреждений. Он считает, что такая ситуация ненормальна и повторяется из года в год.

Одновременно Ринкевич обратил внимание на возникающее в обществе непонимание и недоверие, когда люди видят сообщения о крупных суммах, вкладываемых в различные кампании или проекты, в то время как в повседневной жизни граждан просят жертвовать на лечение или поддержку детей. Это создает ощущение, что система не до конца упорядочена и отсутствует четкая иерархия приоритетов, цитирует его слова NRA.lv.

Президент признал, что решения не будут простыми. Потребуются структурные реформы, в том числе упорядочение сети больниц. Однако одних реформ будет недостаточно - сфере здравоохранения потребуется и дополнительное финансирование.

Ринкевич подчеркнул, что реальность требует двигаться одновременно по двум направлениям: приводить в порядок медицинскую систему и находить больше финансовых ресурсов.

«Я считаю, что реальность требует - и это уже будет задачей следующего правительства, поскольку до выборов я сомневаюсь, что будут приняты какие-то существенные решения - идти обоими путями: заниматься упорядочением сети больниц, проводить иногда болезненные реформы, но при этом без дополнительного финансирования не обойтись», - заявил Ринкевич.

#здравоохранение #медицина #Латвия #реформы #финансирование #Эдгар Ринкевич
(2)
  • A
    Aleks
    10-го января

    Как обычно,виновато население.Молодежь уезжает,а старики стареют . Мечта правительства и Ринкевича::Проснуться утром,а стариков то,как евреев лет 80 обратно,и нет вовсе...👽😈

    14
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го января

    Жизнь, как рулон туалетной бумаги: чем ближе к концу, тем быстрее заканчивается.

    25
    1

