Переговоры о создании зоны свободной торговли с Южноамериканским рынком длились 25 лет. Сделка, согласованная в декабре 2024 года, должна быть подписана через 10 дней, однако многие в ЕС по-прежнему выступают против.

Европа - в шаге от соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). Ожидается, что финальный вариант договора, подготовка которого заняла в общей сложности четверть века, будет подписан 20 декабря 2025 года в Бразилии в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты.

В случае утверждения Европа и страны МЕРКОСУР получат доступ к единому экономическому пространству, охватывающее 722 миллиона человек с совокупным ВВП в 22 триллиона долларов.

Еврокомиссия выражает оптимизм, однако дипломаты отмечают: единства в рядах стран ЕС по поводу договора с Южноамериканским общим рынком по-прежнему нет. Лагерь критиков возглавили Польша и Франция, они опасаются притока из стран МЕРКОСУР дешевой продукции и экологического демпинга, с которыми местные производители не смогут эффективно конкурировать. Париж добивался юридически обязательных гарантий для европейских фермеров, и Брюссель пошел ему навстречу. В итоге текст соглашения теперь предусматривает возможность использования "мер защиты" при "исключительных обстоятельствах", например, резком росте импорта, который может серьезно навредить европейским производителям. Тем не менее французское агропрофсоюзы уже заявили, что подписание документа станет смертным приговором их отрасли.

Это, однако, не слишком заботит Бразилию, занимающую по ротации должность председателя блока МЕРКОСУР, так как президент Лула да Силва знает о горячем желании Брюсселя поставить точку в этой долгой истории. Руководство ЕС и рассчитывает, что договор подстегнёт экспорт на южноамериканский рынок европейских товаров - в частности, автомобилей, оборудования, химикатов и алкоголя.

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР было согласовано в декабре 2024 года, впереди - ратификация документа в 27 парламентах ЕС и странах МЕРКОСУР. Для того, чтобы заблокировать сделку со стороны ЕС, несогласным необходимо найти как минимум четыре государства, представляющих не менее 35% населения Еврсоюза, которые воздержатся при голосовании.