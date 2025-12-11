Baltijas balss logotype
В беседе с европейскими лидерами были «резкие слова» - Трамп 0 1756

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В беседе с европейскими лидерами были «резкие слова» - Трамп
ФОТО: пресс-фото

В разговоре с Мерцем, Макроном и Стармером дошло до "резких слов", рассказал журналистам Дональд Трамп. По его словам, американских представителей пригласили на встречу в Европу, пишет DW.

В ходе телефонной беседы европейских союзников Украины с президентом США Дональдом Трампом, по словам последнего, произошла словесная перепалка. "Мы обсуждали Украину в довольно резких словах", - сообщил Трамп журналистам в среду, 10 декабря, рассказывая о разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz), премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Думаю, у нас были небольшие разногласия по поводу людей. И мы сказали - посмотрим, чем это закончится, прежде чем будем встречаться", - пояснил глава Белого дома. Что он имеет в виду под "резкими словами", Дональд Трамп не уточнид.

Трамп рассказал о приглашении представителей США на встречу в Европе

По словам Трампа, европейские лидеры выразили желание, чтобы представители США приняли участие в конце недели в посвященной Украине встрече, которая пройдет в Европе и на которой будет присутствовать украинский президент Владимир Зеленский. "Мы примем решение в зависимости от того, с чем они вернутся. Мы не хотим тратить время зря", - подчеркнул президент США.

Он вновь призвал Зеленского объявить выборы в Украине и заключить мирное соглашение с Россией. "Зеленскому следует быть реалистом", - заявил Дональд Трамп.

Глава Белого дома в последние дни уже и ранее резко раскритиковал президента Украины и призывал его провести президентские выборы, которые по действующему военному законодательству Украины сейчас невозможны.

Владимир Зеленский после критики со стороны Трампа заявил, что принципиально готов к президентским выборам, но для их проведения необходимо решить два вопроса. Первый - администрация США и европейские партнеры должны обеспечить их безопасность. Второй - законодательная основа для легитимности волеизъявления. По словам Зеленского, он попросит депутатов Верховной рады подготовить законодательные предложения о возможности изменения правовой базы и закона о выборах во время военного положения.

DW

#выборы #Украина #Дональд Трамп #Европа #критика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
