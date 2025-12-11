Россия не готова к реальным мирным переговорам и завершению войны против Украины – Москва обманывает США и продолжает накапливать ресурсы, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет LETA со ссылкой на УНИАН.

«Тактика России сегодня – лгать Соединённым Штатам, обещать что угодно, а тем временем накапливать ресурсы за счёт поставок из Китая. Я говорю об экономической составляющей. Конечно, есть и военная составляющая — это Северная Корея», – сказал он в эфире телеканала «Ми – Україна».

Кроме того, пользуясь погодными условиями, враг продолжает атаковать гражданское население Украины. Одновременно Москва оказывает информационное и политическое давление на европейские страны, отметил Подоляк.

«С помощью имитированных атак на Европу, этих провокаций и так далее осуществляется психологическое давление. Это значит, что стратегия или тактика России сейчас очевидна», – сказал он.