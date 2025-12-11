Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия лжёт США и накапливает ресурсы - Подоляк 0 810

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россия лжёт США и накапливает ресурсы - Подоляк
ФОТО: dreamstime

Россия не готова к реальным мирным переговорам и завершению войны против Украины – Москва обманывает США и продолжает накапливать ресурсы, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет LETA со ссылкой на УНИАН.

«Тактика России сегодня – лгать Соединённым Штатам, обещать что угодно, а тем временем накапливать ресурсы за счёт поставок из Китая. Я говорю об экономической составляющей. Конечно, есть и военная составляющая — это Северная Корея», – сказал он в эфире телеканала «Ми – Україна».

Кроме того, пользуясь погодными условиями, враг продолжает атаковать гражданское население Украины. Одновременно Москва оказывает информационное и политическое давление на европейские страны, отметил Подоляк.

«С помощью имитированных атак на Европу, этих провокаций и так далее осуществляется психологическое давление. Это значит, что стратегия или тактика России сейчас очевидна», – сказал он.

Читайте нас также:
#США #Украина #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Правительство Болгарии объявило об отставке на фоне протестов и кризиса доверия
Изображение к статье: В Украине картофель всегда будет дороже, чем в Европе: эксперт объяснил проблему
Изображение к статье: Зачем ЕС решил бессрочно заблокировать замороженные активы России
Изображение к статье: Самые смертоносные войны 2025 года: карта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео