Автотранспортная дирекция (АТД) в четверг подписала договор с чешским объединением «Škoda Transportation – Škoda Vagonka» («Škoda») на приобретение девяти аккумуляторных электропоездов (BEMU) на сумму 89,409 миллиона евро, сообщает ЛЕТА.

Поставка поездов запланирована до 2029 года. Финансирование обеспечат средства Европейского фонда сплочения и государственного бюджета Латвии.

Контракт предусматривает возможность приобретения ещё семи поездов при наличии дополнительного финансирования.

Планируется, что новые аккумуляторные поезда будут курсировать в основном по направлениям Даугавпилса и Цесиса, где будет построена необходимая инфраструктура зарядки. В случае закупки дополнительных составов можно будет заменить большую часть дизельных поездов и обслуживать также маршруты до Резекне и Валмиеры.

Поезда BEMU — это электропоезда, дополнительно оснащённые аккумуляторами для движения по неэлектрифицированным участкам железных дорог. Они могут заряжаться как во время движения по электрифицированным линиям, так и на специальных зарядных станциях.

Новые поезда будут состоять из двух вагонов и предусматривать 188 посадочных мест, включая 24 места первого класса. Конструкционная скорость поездов составит до 160 км/ч, в аккумуляторном режиме — до 120 км/ч. Улучшенное ускорение по сравнению с дизельными поездами позволит более эффективно использовать доступную инфраструктуру и сократить время в пути на 15–25 минут.

В дирекции отмечают, что в Латвии перевозки по неэлектрифицированным линиям сейчас обеспечивают 23 дизельных поезда, выпущенные с 1980 по 1992 год. Новые поезда заменят часть из них.

Председатель правления АТД Янис Лапиньш подчеркнул, что BEMU-поезда — это важная инвестиция в развитие железнодорожного транспорта как основы общественного сообщения и в повышение качества и доступности перевозок.

Он отметил, что пассажиры смогут оценить такие преимущества, как климат-контроль, сниженный уровень шума и вибрации, розетки, зарядка USB-C и др.

Поезда будут адаптированы ко всем группам пассажиров и соответствовать последним требованиям доступности ЕС. В них будет современная система оповещения, места для пассажиров на инвалидных колясках и улучшенные условия для путешествующих с велосипедами.

«Если в старых дизельных поездах, как правило, высокие полы и только три места для велосипедов, то в новых поездах в зоне с низким полом предусмотрены восемь мест — по четыре вертикально и горизонтально размещённых», — отметил Лапиньш.

Лапиньш пояснил агентству ЛЕТА, что в течение примерно 36 месяцев необходимо воспользоваться опцией на приобретение дополнительных поездов, чтобы сохранить цену. "В настоящий момент мы приобретаем девять поездов, однако одним из потенциальных источников финансирования может стать Социальный климатический фонд, за счёт которого можно было бы предусмотреть закупку ещё двух поездов. Тем не менее желательно потенциально использовать все доступные опции", — добавил Лапиньш.

Он отметил, что максимальная дистанция, которую поезд может преодолеть на одной батарее, составляет примерно от 95 до 100 километров.

"Разумеется, такие расстояния мы не будем проходить без подзарядки, поэтому она предусмотрена через каждые 60–70 километров — в зависимости от расположения зарядных станций, чтобы не повлиять на время поездки", — добавил он.

Это означает, что на станциях, где пассажиры будут входить и выходить из поезда, параллельно будет происходить подзарядка.

"Это будут станции быстрой зарядки, и пересадка пассажиров не предусмотрена. Поезда будут заряжаться во время движения по электрифицированной линии, но дополнительная зарядка потребуется в неэлектрифицированных зонах", — отметил он.

Генеральный директор группы «Škoda» Петр Новотны подчеркнул, что в Латвии уже используются 32 электропоезда модели 16Ev производства «Škoda», а новый контракт продолжает сотрудничество с АТД. Он отметил, что победа в конкурсе на поставку до 16 аккумуляторных поездов подтверждает растущую роль «Škoda Group» в Балтийском регионе.

Новотны добавил, что помимо Латвии, «Škoda» поставляет электропоезда и в Эстонию, троллейбусы в Таллин, а недавно завершила поставку троллейбусов в Вильнюс.

Согласно данным Электронной системы закупок (EIS), во втором этапе закупки предложение подали две компании — «Škoda», предложившая цену 89,409 миллиона евро, и польская «Stadler Polska», чьи документы не соответствовали требованиям конкурса. Таким образом, контракт был заключён с единственным допустимым участником.

В первом этапе конкурса участвовала также компания CAF (Испания), но во втором этапе предложения не подала.

АТД объявила закупку в апреле 2022 года.

Как ранее сообщала ЛЕТА, 9 сентября этого года правительство решило, что на закупку новых поездов BEMU и строительство зарядной инфраструктуры будет выделено 123 миллиона евро. Из них 104,609 миллиона — средства ЕС, 18,46 миллиона — из госбюджета.

До 2029 года планируется приобрести как минимум девять поездов и построить соответствующую инфраструктуру.

Минсообщения сообщает, что в марте 2025 года на заседании тематического комитета фондов ЕС была достигнута договорённость о перераспределении финансирования на транспортные проекты, чтобы укрепить железную дорогу как основу транспортной сети и развить региональные связи.

На закупку поездов перераспределено 94,082 миллиона евро из фонда, предназначенного для повышения энергоэффективности в общественном транспорте, а на строительство зарядной инфраструктуры — 10,527 миллиона евро из программы по инвестициям в безопасность и доступность автодорог TEN-T.

По данным министерства, поезда BEMU могут без подзарядки проехать по неэлектрифицированным линиям от 80 до 100 км. Затем требуется подзарядка — либо от контактной сети на электрифицированных участках, либо на специальных зарядных станциях.

В первую очередь BEMU-поезда планируется использовать на маршрутах между Ригой и удалёнными регионами страны — Рига–Цесис и Рига–Даугавпилс. По данным министерства, на этих направлениях наблюдается интенсивный пассажиропоток, а до 2029 года продолжится строительство повышенных платформ на станциях.

Предварительно на этих маршрутах планируется построить четыре зарядные станции: в Сигулде и Цесисе — для линии Рига–Цесис, в Ливанах и Даугавпилсе — для линии Рига–Даугавпилс.