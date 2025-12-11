Baltijas balss logotype
«Впервые в истории нашего существования литовцы богаче латышей» – эксперт

Бизнес
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Впервые в истории нашего существования литовцы богаче латышей» – эксперт
ФОТО: Unsplash

Несмотря на единство и дружественные отношения, страны Балтии постоянно сравниваются между собой. К сожалению, последние данные свидетельствуют о том, что латыши значительно отстают от своих братьев по многим показателям, пишет LA.LV.

Это первый случай в истории развития балтийских государств и наций, когда литовцы богаче латышей. Если оглянуться на последние 300 лет истории, то Латвия, особенно Рига, была самой зажиточной частью Ливонии, тогда как Литва всегда отставала — это была более аграрная и менее урбанизированная часть Балтийского региона.

«Культурное пробуждение и национальное возрождение в Литве произошло позже, но за последние десять лет литовцы нас обогнали», – отметил в передаче TV24 Latvijas labums председатель правления аналитического центра LaSER Даунис Ауэрс.

В то же время он указал, что потенциал у латышей всё же выше по одной важной причине.

«Рига по-прежнему остаётся единственным мегаполисом в Балтии – её масштаб, исторический центр, порт могут конкурировать с Хельсинки и Стокгольмом!» – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ноябре министр финансов Арвил Ашераденс встретился с министром финансов Литвы Криступасом Вайтекунасом, чтобы обсудить макроэкономическую ситуацию в обеих странах, сотрудничество в области региональной конкурентоспособности, запланированные изменения в налоговой системе, развитие рынка капитала, а также вызовы в разработке госбюджета. В ходе встречи стороны подтвердили тесное партнёрство Латвии и Литвы и его значение для роста Балтийского региона.

«Латвию и Литву связывают не только глубокие исторические узы, но и стабильное и продолжительное сотрудничество, основанное на общих интересах и ответственности за развитие нашего региона. Наши экономики продолжают демонстрировать устойчивость и способность адаптироваться к текущей сложной геополитической ситуации. Я высоко оцениваю способность литовских коллег обеспечить стабильный экономический рост, который в следующем году прогнозируется как самый быстрый среди стран Балтии. Наша общая приверженность соблюдению фискальной дисциплины и устойчивому развитию поможет нам преодолеть глобальные вызовы и укрепить позиции Балтийского региона в Европе», – заявил министр финансов Ашераденс.

Во время встречи министры обсудили экономическое развитие обеих стран и прогнозы. Министр финансов также указал на восстановление роста экономики Латвии – увеличение ВВП, рост инвестиций, освоение средств фондов ЕС и Фонда восстановления, а также активизацию кредитования после продолжительной стагнации. Обсуждалось также влияние внешней среды, в том числе снижение инфляции и рост частного потребления.

LA.LV

#финансы #налоговая система #рост экономики #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Латыши никогда не были богаче литовцев. Богаче были немцы,евреи,русские...😂

    14
    3
  • VU
    Vards Uzvards
    11-го декабря

    «исторический центр, порт могут конкурировать с Хельсинки и Стокгольмом!» - очередной экспердун и диванный аналитег. Когда на улицу последний раз выходил? Порты Латвии пусты и мертвы, ибо их задача обслуживать транзит на восток. «Культурное пробуждение и национальное возрождение » - убили экономику и привели страну к вымиранию, но эксперту невдомёк, ибо он-Даунис.

    21
    1

Видео