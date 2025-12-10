Общая стоимость импортированных из России и Беларуси товаров в Латвии за десять месяцев этого года сократилась в 3,1 раза, или на 322,769 млн евро, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 154,859 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

За десять месяцев этого года из России в Латвию было импортировано товаров на 93,627 млн евро, что в 3,7 раза или на 252,346 млн евро меньше, чем за десять месяцев 2024 года, а из Беларуси - на 61,232 млн евро, что в 2,2 раза или на 70,422 млн евро меньше, чем за десять месяцев 2024 года.

В то же время за десять месяцев 2025 года Латвия экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 941,522 млн евро, что на 7,5% или 76,356 млн евро меньше, чем за десять месяцев 2024 года.

За десять месяцев этого года Латвия экспортировала в Россию товаров на общую сумму 832,368 млн евро, что на 6,3% или 55,61 млн евро меньше, чем за тот же период прошлого года, а экспорт в Беларусь составил 109,154 млн евро, что на 16% или 20,746 млн евро меньше.

Данные также показывают, что за десять месяцев 2025 года импорт из России и Беларуси составил 0,8% (2,6% в соответствующем периоде 2024 года) от общего объема импорта Латвии, а экспорт в Россию и Беларусь - 5,7% (6,5%) от общего объема экспорта Латвии.