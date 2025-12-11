Baltijas balss logotype
3 из 5 крупнейших ГЭС в мире находятся в Китае 0 115

Бизнес
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: ГЭС "Три ущелья" в КНР.

ГЭС "Три ущелья" в КНР.

Энергия воды преобразует огромные развивающиеся регионы.

По всему миру гигантские плотины возвышаются как свидетельство самых амбициозных инженерных свершений человечества. Они создаются не только для выработки электроэнергии, но и для предотвращения наводнений, поддержки сельского хозяйства и преобразования целых регионов с помощью силы водных потоков.

Список ниже представляет собой пять самых мощных плотин из когда-либо построенных, основанный на их установленной гидроэнергетической мощности. Каждый из этих мегапроектов — результат десятилетий планирования, инвестиций и инноваций.

1. Плотина «Три ущелья» (Китай) – 22 500 мегаватт.

Three_Gorges_Dam,_Yangtze_River,_China.jpg

Возведенная на реке Янцзы, плотина «Три ущелья» известна как самая мощная ГЭС в мире на сегодняшний день. Ее длина превышает 2300 метров, а высота составляет 181 метр. Завершенная в 2006 году после начала строительства в 1993-м, этот массивный бетонный гигант переопределил границы возможного в масштабной гидроинженерии.

Помимо выработки более 90 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, плотина помогает регулировать уровень Янцзы, печально известной как одна из самых подверженных наводнениям речных систем в стране.

Сооружение также значительно улучшило судоходство на реке, увеличив пропускную способность с 18 до прогнозируемых 50 миллионов тонн в год и сократив стоимость перевозок примерно на 30%.

2. Плотина Байхэтань (Китай) – 16 000 мегаватт.

4hes.jpg

Плотина Байхэтань, введенная в эксплуатацию в 2022 году, стала новой вехой в развитии китайской гидроэнергетики. Расположенная на реке Цзиньша, она возносится на 289 метров и использует турбины мощностью 1000 мегаватт каждая — самые мощные гидроагрегаты из когда-либо созданных.

Водохранилище плотины объемом более 20 миллиардов кубометров обеспечивает стабильную выработку большого объема электроэнергии в течение всего года.

Производя более 62 миллиардов киловатт-часов ежегодно, Байхэтань значительно сокращает зависимость Китая от угля. Ее строительство, занявшее около 13 лет, укрепило долгосрочную энергетическую безопасность страны в критический момент ее перехода на низкоуглеродную экономику. Станция также снабжает электроэнергией западные провинции, ускоряя промышленный рост и улучшая энергообеспечение ранее недостаточно развитых регионов.

3. Плотина Итайпу (Бразилия-Парагвай) – 14 000 мегаватт.

3hes.jpg

Плотина Итайпу — это символ международного сотрудничества между Бразилией и Парагваем. Построенная в 1984 году на реке Парана, она оснащена 20 высокомощными турбинами.

Водохранилище Итайпу площадью 1350 квадратных километров остается жизненно важным для энергосистем обеих стран. Парагвай получает до 87% своей электроэнергии от Итайпу, что делает плотину краеугольным камнем его национальной инфраструктуры.

4. Плотина Силоду (Китай) – 13 860 мегаватт.

2hes.jpg

Расположенная на реке Цзиньша, плотина Силоду является одной из самых крупных и высоких арочных плотин в мире. Ее строительство началось в 2005 и завершилось в 2013 году; высота сооружения достигает 285,5 метров, что делает ее одной из ключевых электростанций Китая.

Водохранилище объемом 12,67 миллиардов кубометров обеспечивает эффективный контроль над паводками и помогает снижать накопление осадков, которое затрагивает расположенную ниже по течению плотину «Три ущелья».

5. Плотина Белу-Монти (Бразилия) – 11 200 мегаватт.

1hes.jpg

Плотина Белу-Монти на реке Шингу в бразильском штате Пара использует инновационную конструкцию с 24 турбинными агрегатами. Строительство, начавшееся в марте 2011 года, завершилось в 2019-м.

Как крупнейшая бразильская электростанция, Белу-Монти вырабатывает достаточно возобновляемой энергии для обеспечения примерно 60 миллионов человек, что покрывает около 10% общего спроса в стране.

Вместе эти пять плотин наглядно демонстрируют способность человечества осваивать природные водные ресурсы в беспрецедентных масштабах, обеспечивая при этом возобновляемую энергию, жизненно важный контроль над наводнениями и водохозяйственную инфраструктуру, служащую сотням миллионов людей по всему миру.

#энергетика #электроэнергия #Китай
