ЧП и криминал
Дата публикации: 11.12.2025
ФОТО: LETA

В среду в центре Риги, после возгорания ковра в одном из зданий, пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В 14:48 пожарные выехали на улицу Дзирнаву в Риге, где на первом этаже двухэтажного административного здания горел ковер площадью один квадратный метр. Пожар удалось потушить до прибытия ГПСС, однако в результате происшествия пострадал человек, которого передали Службе неотложной медицинской помощи.

В Екабпилсе в среду незадолго до полудня пожарные получили вызов на улицу Бривибас, где в двухэтажном общественном здании на втором этаже загорелась потолочная лампа. До прибытия пожарных из здания эвакуировались пять человек. В этом инциденте никто не пострадал.

Около 13:30 был получен вызов в Валдлаучи Кекавского края, где в вентиляционной шахте двухэтажного производственного здания горели опилки на площади двух квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 25 человек. В этом происшествии также обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки, с 6:30 утра среды до 6:30 утра четверга, ГПСС получила в общей сложности 46 вызовов — 11 на тушение пожаров, 23 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными, свидетельствует обобщённая информация службы.

#пожар #Латвия #ЧП #эвакуация #ГПСС
