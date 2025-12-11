Baltijas balss logotype
Страшная трагедия в Даугавпилсе: «Она горела как свеча, загорелась у плиты» 0 2921

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страшная трагедия в Даугавпилсе: «Она горела как свеча, загорелась у плиты»
ФОТО: скриншот видео TV3

В Даугавпилсе произошёл трагический пожар. Пламя вспыхнуло в одном из домов, где проживали женщина и мужчина. Во время возгорания оба находились внутри, однако выжил только мужчина, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Во время пожара в частном доме был снят оконный проём. Через него Александр забрал недавно купленную дрель, которую накануне оставил у друзей. Он первым заметил, что с домом происходит что-то неладное, и поэтому вернулся за своей вещью.

"Я приехал к ним на такси, на Bolt, и увидел, что из двери валит чёрный дым. Сначала я зашёл в комнату, где находилась [женщина]... Она горела как свеча, она загорелась у плиты. Её руки были зажаты, и она горела. Я успел набрать из колодца три ведра воды и пытался потушить огонь. Но пламя только усилилось", – рассказывает Александр.

Пока Александр, рискуя здоровьем, спасал всё ещё находившегося в сознании сожителя женщины, соседка, также заметившая суматоху, схватила телефон и позвонила спасателям.

Александр также вынес из дома газовый баллон, чтобы предотвратить взрыв. Его друга, которого он спас, доставили в больницу в стабильном состоянии. После осмотра помещения у Александра сложилось примерное представление о том, почему женщине не удалось выбраться из огня.

"Она выпивала и у неё не двигались ноги. Скорее всего, из плиты выпали искры, огонь. И она, как держалась руками, так и продолжала гореть, как свеча", – говорит Александр.

Соседи рассказывают, что пара, проживавшая в доме, злоупотребляла алкоголем. Часто в доме собирались нежелательные личности, нарушавшие спокойствие района.

Это первый пожар в данном районе, однако дома вокруг постепенно пустеют, и местные жители считают, что скоро окраины Даугавпилса вымрут — и не только из-за трагических пожаров.

ТВ3

#пожар #ЧП #трагедия #безопасность #спасатели #алкоголизм #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
