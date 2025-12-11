«Карабах» в Баку уступил «Аяксу» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:4.

«Карабах» дважды вел в счете в ходе поединка, однако не удержал преимущество.

Азербайджанская команда с семью очками занимает 22-е место в сводной таблице, у «Аякса» три балла и 33-я строчка.

21 января «Карабах» примет «Айнтрахт», «Аякс» 20 января сразится на выезде с «Вильярреалом».

КАРАБАХ — АЯКС — 2:4

БАКУ. Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова.

СУДЬЯ: Обренович (Словения).

КАРАБАХ: Кохальски — Мустафазаде, Медина, Джафаргулиев (Болт, 86), Силва (Байрамов, 86), Янкович, Педру Бикалью (Монтиэль, 87), Зубир, Аддай, Леандру Андраде (Ахундзаде, 59), Дуран (Кащук, 70).

АЯКС: Ярош — Бас, Бауман, Роза, Гоэи, Итакура (Регер, 65), Стер (Классен, 76), Мокио (Фитц-Джим, 84), Моро (Годтс, 76), Глух, Дольберг (Конаду, 65).

ГОЛЫ: 1:0 — Дуран (10). 1:1 — Дольберг (39). 2:1 — Силва (47). 2:2 — Глух (79). 2:3 — Гоэи (83). 2:4 — Глух (90).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Бас (46+).