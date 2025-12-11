В последние недели администрация президента США Дональда Трампа передала европейским партнёрам ряд документов, в которых изложено видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передаёт ЛЕТА со ссылкой на УНИАН.

Каждый из этих документов занимал одну страницу.

Предложения вызвали острую полемику в ходе переговоров США с традиционными союзниками в Европе.

Их реализация может радикально изменить экономическую карту континента, отмечает издание.

В документах изложены планы о доступе американских финансовых и других компаний к замороженным российским активам на сумму около 200 миллиардов долларов для реализации проектов в Украине.

Среди них — идея строительства огромного дата-центра, который должен получать электроэнергию от Запорожской атомной электростанции.

В другом документе представлен взгляд США на возвращение российской экономики "из холода".

Он предполагает инвестиции американских компаний в стратегические отрасли — от добычи редкоземельных металлов до нефтедобычи в Арктике, а также помощь в восстановлении поставок российских энергоресурсов в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с этими документами, выразили сомнение в серьёзности некоторых из предложений США.

Один из них сравнил эти идеи с предложением Трампа построить курорт в стиле Ривьеры в секторе Газа.

Другой назвал происходящее экономической версией Ялтинской конференции 1945 года, на которой державы-победительницы Второй мировой войны делили Европу.

В то же время европейские представители хотят использовать те же замороженные российские активы, находящиеся в финансовых учреждениях Европы, чтобы предоставить кредиты украинскому правительству, испытывающему нехватку средств, для закупки вооружений и обеспечения функционирования государства.

Они также опасаются, что подход США к урегулированию войны в Украине даст России необходимую передышку для оживления своей экономики и усиления военного потенциала.

Согласно новому оценочному отчёту западных разведслужб, с которым ознакомилась газета, экономика России формально находится в состоянии рецессии уже шесть месяцев, а попытки одновременно управлять военной экономикой и сдерживать цены создают системные риски для банковского сектора.