У Трампа уже есть план, как вернуть Россию в мировую экономику 2 2082

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: У Трампа уже есть план, как вернуть Россию в мировую экономику

В последние недели администрация президента США Дональда Трампа передала европейским партнёрам ряд документов, в которых изложено видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передаёт ЛЕТА со ссылкой на УНИАН.

Каждый из этих документов занимал одну страницу.

Предложения вызвали острую полемику в ходе переговоров США с традиционными союзниками в Европе.

Их реализация может радикально изменить экономическую карту континента, отмечает издание.

В документах изложены планы о доступе американских финансовых и других компаний к замороженным российским активам на сумму около 200 миллиардов долларов для реализации проектов в Украине.

Среди них — идея строительства огромного дата-центра, который должен получать электроэнергию от Запорожской атомной электростанции.

В другом документе представлен взгляд США на возвращение российской экономики "из холода".

Он предполагает инвестиции американских компаний в стратегические отрасли — от добычи редкоземельных металлов до нефтедобычи в Арктике, а также помощь в восстановлении поставок российских энергоресурсов в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с этими документами, выразили сомнение в серьёзности некоторых из предложений США.

Один из них сравнил эти идеи с предложением Трампа построить курорт в стиле Ривьеры в секторе Газа.

Другой назвал происходящее экономической версией Ялтинской конференции 1945 года, на которой державы-победительницы Второй мировой войны делили Европу.

В то же время европейские представители хотят использовать те же замороженные российские активы, находящиеся в финансовых учреждениях Европы, чтобы предоставить кредиты украинскому правительству, испытывающему нехватку средств, для закупки вооружений и обеспечения функционирования государства.

Они также опасаются, что подход США к урегулированию войны в Украине даст России необходимую передышку для оживления своей экономики и усиления военного потенциала.

Согласно новому оценочному отчёту западных разведслужб, с которым ознакомилась газета, экономика России формально находится в состоянии рецессии уже шесть месяцев, а попытки одновременно управлять военной экономикой и сдерживать цены создают системные риски для банковского сектора.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го декабря

    Вернуть не Россию в мировую экономику,а российских олигархов,просто мечтающих попасть в глобальную элиту и править миром,а не быть в роли исполняющих приказы ..😈👽 Ну а Путину дадут Главную масонскую звезду и повысят в звании...

    6
    11
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го декабря

    агоспадемля... как они уже все за@бали...Да закидайтесь ядерными бомбами взаимно, штоб больше про эти планы не слышать.

    9
    14

