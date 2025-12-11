Главный тренер мужской сборной Латвии по хоккею Харий Витолиньш в интервью TV3 перед Кубком Kaufland обозначил цели команды и подчеркнул, что все хоккеисты понимают, что значит попасть в олимпийский состав, пишет tv3.lv.

Кубок Kaufland пройдёт с 10 по 12 декабря в словацком городе Банска-Бистрица. Помимо сборной Латвии, в турнире примут участие хозяева — словаки, а также национальная команда Норвегии.

Для латвийской сборной этот турнир станет последней проверкой перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане.

Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Сборная Латвии сыграет с Норвегией 11 декабря в 19:00 по латвийскому времени, а на следующий день в то же время встретится с хозяевами турнира.

"Все понимают, что значит попасть в олимпийский состав. Независимо от того, как проходит сезон, нужно стараться превзойти себя — у каждого есть что доказывать. Как ты можешь поехать на Олимпийские игры, если не играешь? Лучше всего — это выступать за клуб, где есть интенсивная игровая практика. Если ты защитник — играешь по 20 минут за матч, если нападающий — около 17–18 минут. Игровая практика даёт уверенность, ты привыкаешь к темпу и выносливости. Приоритет — чтобы все хоккеисты играли в клубах!" — добавил Витолиньш.

Он также отметил, что у всех есть возможность себя проявить: "Те, кто не попадает в состав, часто — это более молодые игроки. Они просто борются за место в сборной. Они закладывают фундамент, например, к чемпионату мира весной. Этот процесс направлен не только на Олимпийские игры, но и на будущее".

Из-за травм сборной не смогут помочь изначально вызванные защитник Ральф Фрейбергс, а также нападающие Том Андерсонс, Раймонд Витолиньш и Харальд Эгле.

"У нас три вратаря, и все готовы играть. Хоккей — травматичный вид спорта. Неделю назад у нас был один состав, а теперь мы потеряли восьмерых игроков. Ситуация постоянно меняется. Нужно быть готовыми играть в любом составе. Чувство ответственности должно быть очень высоким!" — заявил Витолиньш.

Обе игры сборной Латвии в рамках Кубка Kaufland можно будет смотреть в прямом эфире на телеканале TV6.

Состав сборной Латвии

Вратари: Ивар Пунненов (Рапперсвиль-Йона "Lakers", Швейцария) Эрик Витолс ("Банска-Бистрица", Словакия) Янис Ворис ("Киев Кэпиталз")

Защитники: Янис Якс, Роберт Мамчиц (оба – "Энергие" Карловы Вары, Чехия) Марк Комулс ("Верва" Литвинов, Чехия) Кристап Зиле ("Били Тигри" Либерец, Чехия) Артур Анджанс (HPK Хямеэнлинна, Финляндия) Наурис Сейейс ("Лайонс" Кюснахт, Швейцария) Сандис Смонс ("Кур", Швейцария) Кристофер Биндулис ("Дукла" Михаловце, Словакия)

Нападающие: Роберт Цюнский ("Сьерр", Швейцария) Ренар Крастенбергс ("Оломоуц", Чехия) Мартиньш Дзеркалс ("Спарта" Прага, Чехия) Мик Индрашис (без клуба) Роберт Букартс ("Пионеерс Форарльберг" Фельдкирх, Австрия) Рихард Букартс (без клуба) Денис Смирнов ("Клотен", Швейцария) Оскар Лапинский ("Тайгерс" Лангнау, Швейцария) Рудольф Полц ("Англет", Франция) Карлис Озолиньш ("Хоккейная команда Лиепая") Рихард Мелналкснис ("Кур", Швейцария) Патрик Забусов ("Земгале"/ЛБТУ)