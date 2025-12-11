В четверг в Латвии временами ожидается дождь, местами – преимущественно в Видземе – пройдут ливни, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами сквозь облака проглянет солнце. Температура воздуха составит +6..+9 градусов.

Скорость западного и юго-западного ветра в порывах во многих районах достигнет 12–17 метров в секунду, самая ветреная погода сохранится в Курземе.

В Риге временами будет идти дождь, при умеренном юго-западном ветре температура воздуха составит +8..+9 градусов.

Ранее сообщалось, что в четверг к 5 часам утра самая высокая температура воздуха в стране составила +9,4 градуса в Даугавпилсе. Предыдущий национальный рекорд тепла на 11 декабря составлял +8,6 градуса и был зафиксирован в 1944 году в Елгаве. Местный температурный рекорд на эту дату в ночь на четверг был побит на всех метеостанциях, кроме Скулте.

Погодные условия определяет область низкого давления.

На севере Скандинавии начинает формироваться антициклон, который в ближайшие дни приведёт к понижению температуры.