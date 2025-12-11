Министерство экономики будет работать над тем, чтобы в инструменте сравнения цен на продукты питания данные предоставляли не только три крупнейшие торговые сети, заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в передаче Утренняя панорама Латвийского телевидения, сообщает LETA.

Он указал, что в настоящее время в инструменте представлены данные только от трёх крупнейших розничных продавцов, а следующий шаг — привлечь к этому все остальные сети продуктовых магазинов.

«Вопрос только в желании — если будет желание предоставлять эти данные и показать прозрачность цен, мы сможем включить их в инструмент», — сказал министр, добавив, что найден подходящий механизм, как получить данные от других сетей, если они, конечно, сами захотят их передать.

Одновременно Валайнис указал, что возможны и изменения в нормативной базе.

«Мы можем расширить регулирование, внеся изменения в постановление Кабинета министров и охватив более широкий круг», — отметил он.

Как уже сообщалось, 12 августа этого года правительство решило, что отдельные торговцы должны предоставлять информацию Центральному статистическому управлению (ЦСУ) для сравнения потребительских цен и мониторинга цен на продукты питания.

Регулирование обязывает — по запросу ЦСУ и в порядке, установленном Кабинетом министров — предоставлять данные тем розничным торговцам продуктами, чей чистый оборот в последнем финансовом году превысил 400 миллионов евро. Остальные торговцы могут предоставлять данные на добровольной основе — это не является обязанностью.

Согласно данным Firmas.lv, в прошлом финансовом году оборот более 400 миллионов евро имели: Rimi Latvia — 1,126 миллиарда евро, Maxima Latvija — 1,102 миллиарда евро и Lidl Latvija — 460,87 миллиона евро.

Разработчики инструмента сравнения цен получают данные от ЦСУ с 1 декабря. На данный момент ЦСУ получила заявки на сотрудничество от платформ Lēta pārtika и Cenu depo, но в Министерстве экономики в начале декабря сообщили, что разрабатывается ещё один аналогичный инструмент.

ЦСУ получает от розничных сетей два типа данных: – оперативные данные по основным продуктам питания, которые сети передают каждое утро до 8:00 через защищённый канал обмена данными; – а также не реже одного раза в неделю — данные об электронных транзакциях за предыдущую неделю (так называемые сканерные данные).

Каждый день ритейлеры должны предоставлять информацию о следующих продуктах: белый хлеб, ржаной хлеб, сладковатый хлеб, пастеризованное молоко, сыр, творог, масло, сметана, йогурт, кефир, простокваша, лук, морковь, чеснок, свёкла, помидоры, огурцы, белокочанная капуста, цветная капуста, листовые салаты, тыква, кабачки, картофель, яблоки, груши, клубника, клюква, брусника, черника, красная и чёрная смородина, малина, свинина, фарш из свинины, мясо птицы, фарш из мяса птицы, говядина, телятина, баранина, свежая и охлаждённая морская и пресноводная рыба, пшеничная мука, цельнозерновая мука, гречка, куриные яйца, оливковое, рапсовое и подсолнечное масло.

27 мая этого года Виктор Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, глава Латвийского союза молочников Янис Шолкс, председатель совета Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре, председатель совета Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш, директор Центра защиты прав потребителей Заига Лиепиня и другие партнёры подписали меморандум о снижении цен на продукты.

Цель Министерства экономики — добиться снижения цен на основные продуктовые категории на 20%, а также увеличить долю латвийских продуктов в магазинах.

Меморандум предусматривает внедрение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен, а также увеличение доли местной продукции в торговых сетях.

Создание продуктовой корзины с низкими ценами предполагает, что в каждой из десяти категорий должен быть хотя бы один товар по самой низкой цене, и с определённой регулярностью он должен заменяться другим товаром из той же категории. Такие корзины были введены крупнейшими торговыми сетями в июне этого года.