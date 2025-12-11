В случае внесения предусмотренных сейчас изменений в закон о плате за использование автодорог, в том числе продления срока освобождения фермеров от этой платы, на реконструкцию дорог недосчитаются примерно 3,9 миллиона евро, заявил в четверг в интервью Латвийскому радио министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные").

Он пояснил, что доходы от виньеток направлены на восстановление конкретных участков дорог, включая шоссе Лиепаи, участок Елгавского шоссе у Олайне, а также восстановление автодороги Тинужи-Кокнесе на нескольких отрезках.

Согласно аннотации к поправкам в закон о плате за использование автодорог, цель включённых в закон изменений — достичь дохода в размере 58,785 миллиона евро в год.

Соответственно, по словам Швинки, реализация планируемых поправок, в том числе продление периода освобождения фермеров от платы, приведёт к дефициту в размере 3,9 миллиона евро.

"Да, это создаёт финансовое влияние до 3,9 миллиона евро. Я уже разговаривал с Министерством финансов. Мы ищем другие источники, за счёт которых можно компенсировать это влияние", — сказал Швинка.

Отвечая на вопрос, почему в аннотации указано, что возражений и предложений по проекту поправок не поступало, хотя они были, министр пояснил, что это была техническая ошибка.

На вопрос, были ли поправки согласованы с Министерством земледелия, Швинка ответил, что ему трудно это сказать, но добавил, что министерство направляет изменения на согласование другим министерствам.

LETA уже сообщало, что Сейм 3 декабря принял поправки к закону о плате за использование автодорог, согласно которым с 1 января следующего года будет увеличена большая часть ставок автодорожной платы (виньеток) для грузового транспорта массой свыше трёх тонн.

В Министерстве сообщения ранее агентству LETA поясняли, что плату за использование автодорог обязаны платить только грузовые автомобили полной массой от 3,001 тонны, передвигающиеся по автодорогам европейского значения (TEN-T), в основном транзитным. Закон предусматривает, что с 1 января следующего года ставка будет зависеть от массы грузовика, количества осей и класса выбросов. Например, для коммерческого транспорта категории N1 от 3,001 до 3,5 тонны с двигателями "Euro VI" годовая ставка виньетки возрастёт с 260 до 360 евро, а суточная — с пяти до семи евро.

Министерство подчёркивает, что приобретение виньетки обязательно для грузовиков от трёх тонн, передвигающихся по основным и региональным автодорогам, на которых установлен статус платных, а также по участкам TEN-T, дорогам вблизи пограничных переходов и портов.

При этом, как и прежде, виньетки не потребуются для грузовиков, которые не используют указанные дороги, например, для фермерских хозяйств, перевозящих грузы для собственных нужд или в ближайшем окрестности, предусматривают изменения в законе.

Также закон предусматривает, что виньетки не потребуются для автомобилей тяжелее трёх тонн, если они не зарегистрированы как грузовые. Например, семейные автомобили с семью сиденьями. Как и ранее, в период сбора урожая фермеры, зарегистрировавшие транспорт в Службе поддержки села (LAD), освобождены от платы за использование дорог.

Министерство также подчёркивает, что виньетки, как и ранее, не потребуются для грузовых авто полной массой до трёх тонн, например, "Citroen Berlingo", "Opel Combo" и др. В настоящее время в Латвии зарегистрировано около 45 000 таких транспортных средств.

Поправки к закону также предусматривают изменения в списке автодорог. Они предполагают, что плата будет применяться ко всем участкам дорог, ведущих к пограничным пунктам Терехово, Гребнево и Патерниеки, чтобы обеспечить юридическое применение платы на всём пути до границы. Также планируется включить расширенную сеть региональных дорог, параллельных основным государственным автодорогам или ведущих к портам.

С учётом различных потребностей виньетки можно будет приобрести на разные сроки — день, неделю, месяц, девять месяцев и год, в зависимости от частоты использования авто.

Также сообщалось, что депутаты оппозиционного "Объединённого списка" подали поправки к закону, призывая отменить плату за использование автодорог для коммерческого транспорта от 3,01 до 3,5 тонн и смягчить повышение ставок виньеток. По их мнению, это решение вредит экономике и способствует инфляции.

Швинка сообщил, что Министерство сообщения предложит продлить срок освобождения фермеров от платы за использование автодорог. Сейчас закон предусматривает, что фермеры, зарегистрировавшие технику в LAD, освобождены от платы в период сбора урожая — с 10 июля по 30 сентября. Министр предлагает установить освобождение с 1 марта по 30 ноября.

Одновременно министр заявил, что будет продвигать поправки, предусматривающие поддержку многодетных семей и реэмигрантов в сегменте транспорта от трёх до 3,5 тонн, предоставив 50% скидку на один грузовик, находящийся в собственности семьи.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Сейм пересмотреть закон об увеличении платы за использование автодорог для грузового транспорта.