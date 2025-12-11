В кинотеатре «Splendid Palace» открыт обновлённый зал «Straume», на реконструкцию которого было вложено около 275 000 евро, сообщил агентству LETA представитель ООО «Rīgas nami» Янис Бунте.

Назвав зал в честь отмеченного наградами анимационного фильма Straume (Поток), кинотеатр стремится напомнить зрителям, что в Латвии создаются фильмы мирового уровня. Straume — первая латвийская кинолента, номинированная на премию Американской киноакадемии и получившая «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Фильм завоевал более 80 международных наград и был показан в 45 странах, собрав миллионы зрителей.

Как отметил продюсер и соавтор сценария фильма Матис Кажа, команда «Потока» гордится тем, что в честь фильма назван зал художественного кинотеатра в Риге.

«Особенно радует, что это не просто символическое переименование — зал действительно претерпел значительные изменения», — подчеркнул Кажа.

В ходе реновации зал получил существенные визуальные и технические обновления. Интерьер оформлен в стиле «black box» — в тёмных тонах и с лаконичным дизайном, создающим эффект галереи и подчёркивающим главную изюминку зала — визуальные мотивы, посвящённые тематике Straume. Стены зала теперь украшены встроенными кадрами из фильма.

Кинотеатр также внедрил ряд технологических и комфортных для зрителя решений, соответствующих современным требованиям кинопросмотра. Установлена система тёплых полов и 11 инфракрасных панелей обогрева, обеспечивающих нужную температуру в помещении. Также в зале появились новые эргономичные кресла.

В зале установлен новейший 4K кинопроектор, способный отображать изображение очень высокого разрешения — не менее 4000 пикселей по горизонтали. Введены новые беспроводные наушники для синхронного перевода фильмов и других мероприятий.

«Splendid Palace» сохранил и исторические художественные работы, ранее размещённые в этом зале. В 1972 году художники Эйнар Плуксна, Владимир Бекманис и Витольд Качеровский под руководством архитектора Эдвина Вецумниекса создали фигуральную композицию для кинотеатра, который тогда носил название «Спартак» и был построен в 1969 году рядом с кинотеатром «Рига».

Изначально скульптуры находились в зоне входа в кинотеатр, но после присоединения зала «Спартака» к «Splendid Palace» в 1998 году они были перенесены в Малый зал. Теперь, после присвоения залу нового названия, эти произведения искусства сохранились и доступны для обозрения посетителям при выходе из зала «Straume».

В 2024 году «Rīgas nami» работало с оборотом 27,5 миллиона евро и убытками в размере 178 650 евро. Уставной капитал компании составляет 109,6 миллиона евро, владельцем является Рижское самоуправление.