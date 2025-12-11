«А мы и не знали, за что именно голосуем!» – признались в кулуарах отдельные депутаты уже после того, как разразился скандал.

Наезд, еще наезд

Итак, суть истории такова. К самому лучшему бюджету-2026, если верить заявлениям премьера и министра финансов, были приложены не менее прекрасные 47 законопроектов, входящих в так называемый бюджетный пакет. Среди этих 47 бесподобнейших документов был и один совсем неприметный — «О госпошлинах за использование дорог». Поправочка гласила, что вводится пошлина на использование дорог и для коммерческого транспорта весом 3 тонны. Для парламентариев подобная «математика» оказалась слишком сложной — они даже не поняли, в чем разница между грузовым транспортом до 3,5 тонн и свыше 3,5 тонн. А разница, как оказалось, большая — под новое финансовое регулирование попадают и все грузовые бусики, в том числе и те, что используют крестьяне для транспортировки урожая, для поставки своей продукции и т. п.

Разразился скандал. «Зеленые крестьяне» тут же набросились на своего заклятого друга, министра сообщений Атиса Швинку («Прогрессивные») с критикой за подобную поправку, которую парламентарии и приняли не глядя. Понятно, что «прогрессивные» в долгу не остались и совершили ответный выпад — потребовали от министра экономики Виктора Валайниса из Союза зеленых и крестьян пояснений по поводу отмены еще летом требования регулярной верификации (проверки) счетчиков на воду.

А не то заблокируем дороги

Впрочем, от этой перебранки политиков владельцам коммерческих авто легче не стало и они пригрозили провести акцию протеста с блокировкой дорог. Министр сообщений после встречи с возмущенными крестьянами пообещал провести срочную работу над ошибками. В свою очередь, подсуетились депутаты и оппозиционного Объединенного списка, чей законопроект об отмене данной поправки по дорожной пошлине, уже включен в повестку дня сегодняшнего заседания Сейма. Впрочем, парламентариям уже нет нужды поддерживать этот оппозиционный законопроект, поскольку президент вчера сыграл на опережение и воспользовался своим правом вернуть закон о Госпошлинах за использование дорог на доработку в Сейм.

В письме спикеру Сейма Дайге Миерине президент ссылается на материалы по разработке закона: из них следует, что планируемые изменения напрямую затронут юридических и физических лиц, которые владеют или пользуются грузовыми транспортными средствами полной массой свыше трех тонн и участвуют в перевозке грузов по латвийским автодорогам, на которые распространяется дорожная пошлина. Это касается как национальных, так и международных автоперевозчиков.

Глава государства отметил, что введение пошлины для этого вида коммерческого транспорта может ударить и по потребителям — то бишь просто возрастут цены на продукты и услуги. И это в условиях и без того высокой инфляции!

У депутатов теперь есть два варианта действий — или видоизменить законопроект, исключив из него отклоненную поправку, или вообще забыть об этом законопроекте до января и тогда в силе останется прежняя редакция закона, где пошлина взимается только с автотранспорта весом от 3,5 тонн.

Возвращать — хорошая примета?

Так или иначе, но президент Ринкевич за короткое время возвращает в Сейм уже второй закон — напомним, что в ноябре глава государства отказался подписывать закон о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Любопытно, что до этого за 2,5 года работы на посту президента, Ринкевич еще ни разу не возвращал законопроекты на доработку!