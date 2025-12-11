Baltijas balss logotype
Завтрак за 5 минут: ленивые хачапури на сковороде 0 533

Люблю!
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Завтрак за 5 минут: ленивые хачапури на сковороде

Ленивые хачапури на жидком тесте готовятся всего за 5 минут и станут отличным завтраком для всей семьи. Мягкие и сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и порадуют вкусом с первого кусочка.

Ингредиенты:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Разрыхлитель — ¼ ч. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Твердый сыр — 50 г

Приготовление:

  1. В миске взбейте яйцо со сметаной и щепоткой соли до однородности. Добавьте разрыхлитель и муку, перемешайте так, чтобы тесто стало жидким, как для блинов.
  2. Разогрейте сковороду и смажьте небольшим количеством масла. Вылейте половину теста и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
  3. На готовый блинчик выложите тертый сыр и сразу залейте оставшимся тестом. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне, пока верх не схватится и сыр полностью не расплавится.
  4. Переверните хачапури и обжарьте ещё минуту с другой стороны. Подавайте горячими, нарезав на порционные кусочки.

Эти хачапури получаются мягкими, ароматными и питательными — идеальный завтрак для быстрого старта дня.

источник: Smak

