Ленивые хачапури на жидком тесте готовятся всего за 5 минут и станут отличным завтраком для всей семьи. Мягкие и сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и порадуют вкусом с первого кусочка.
Ингредиенты:
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 3 ст. л.
- Соль — щепотка
- Разрыхлитель — ¼ ч. л.
- Мука — 2 ст. л.
- Твердый сыр — 50 г
Приготовление:
- В миске взбейте яйцо со сметаной и щепоткой соли до однородности. Добавьте разрыхлитель и муку, перемешайте так, чтобы тесто стало жидким, как для блинов.
- Разогрейте сковороду и смажьте небольшим количеством масла. Вылейте половину теста и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
- На готовый блинчик выложите тертый сыр и сразу залейте оставшимся тестом. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне, пока верх не схватится и сыр полностью не расплавится.
- Переверните хачапури и обжарьте ещё минуту с другой стороны. Подавайте горячими, нарезав на порционные кусочки.
Эти хачапури получаются мягкими, ароматными и питательными — идеальный завтрак для быстрого старта дня.
источник: Smak
