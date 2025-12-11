Ленивые хачапури на жидком тесте готовятся всего за 5 минут и станут отличным завтраком для всей семьи. Мягкие и сочные внутри, с золотистой корочкой снаружи, они готовятся быстро, не требуют сложных ингредиентов и порадуют вкусом с первого кусочка.