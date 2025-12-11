Ведение домашнего хозяйства требует сил и внимания, но с помощью нескольких простых хитростей уборка и уход за домом станут гораздо проще и приятнее.

1. Убираем пыль в труднодоступных местах

Липкий ролик для одежды отлично заменяет тряпку. Он собирает пыль и шерсть даже в самых неудобных уголках, экономя время и силы.

2. Как быстро убрать ржавчину

Сырой картофель — доступное и эффективное средство против ржавчины. Просто разрежьте его пополам и натрите ржавое место. Крахмал справляется с коррозией и возвращает блеск металлу.

3. Бокалы снова сияют

Чтобы вернуть блеск бокалам и стаканам, растворите таблетку активированного угля в тёплой воде, замочите посуду на 10 минут, а затем промойте. Результат — чистота и сияние без лишних усилий.

4. Продлеваем срок хранения бананов

Чтобы бананы дольше оставались свежими, отрежьте их хвостики. Альтернативно можно замотать ножку скотчем, но такой способ не всегда удобен для семьи.

5. Легко отмываем следы фломастера

Дети любят рисовать на полу? Зубная паста справится с пятнами от фломастеров. Нанесите пасту на рисунок, подождите немного, затем смойте — даже стойкие следы исчезнут благодаря спиртовой основе фломастеров.

Эти простые приёмы помогают держать дом в чистоте и сэкономить время, позволяя больше наслаждаться уютом.

Источник: novostiifakty.mediasole