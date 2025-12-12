Baltijas balss logotype
В RNP пояснили, зачем надо продавать компанию

Бизнес
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В RNP пояснили, зачем надо продавать компанию
ФОТО: LETA

Размещение акций предприятия по управлению недвижимостью «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP) на бирже позволило бы самоуправлению пополнить бюджет и повысило бы конкуренцию на рынке, такую позицию агентству LETA выразило руководство компании.

Снижение или прекращение участия Рижского самоуправления в RNP было бы логичным и прозрачным шагом, основанным как на нормах законодательства Латвии и Европейского союза, так и на международной практике равной конкуренции, считают в руководстве компании.

Как заявила руководитель отдела общественных отношений и маркетинга RNP Инита Кабанова, независимые эксперты рассмотрели несколько возможных сценариев, проанализировав юридические, финансовые и репутационные аспекты. Из всех сценариев именно размещение акций на бирже обеспечило бы наибольшую выгоду для Рижского самоуправления, жителей, RNP и всей национальной экономики, отметила Кабанова.

По мнению руководства компании, в первую очередь, для самоуправления это была бы возможность пополнить свой бюджет и высвободить ресурсы для выполнения других общественно значимых функций.

Размещение акций на бирже позволило бы содействовать развитию национальной экономики, привлечь иностранных инвесторов и «разогреть» латвийский рынок капитала, говорится в заявлении компании. Подчеркивается, что размещение акций — это публичный и регулируемый процесс, а управление компанией и в дальнейшем оставалось бы публичным и прозрачным.

«В-третьих, каждый сможет стать совладельцем. В-четвертых, возрастет конкуренция на рынке, что обеспечит лучшее качество услуг и более конкурентоспособные цены», — продолжает RNP перечисление возможных выгод.

Как уже сообщалось ранее, в Рижской думе подготовлен проект решения о продаже принадлежащей самоуправлению компании RNP через выход на биржу. Чтобы обеспечить продажу акций капитального общества в рамках публичного предложения ценных бумаг, планируется провести реорганизацию RNP, преобразовав её в акционерное общество.

Согласно проекту решения, изначально планируется продать контрольный пакет акций RNP, предложив 51% акций в рамках публичного предложения и включив их в регулируемый рынок ценных бумаг стран Балтии, начав торговлю на официальном балтийском биржевом списке. После продажи контрольного пакета предполагается продать оставшуюся долю капитала.

Для обеспечения широкой вовлечённости инвесторов и общества планируется, что публичное предложение будет также адресовано частным и отдельным инвесторам, которым будет предложено приобрести до 15% акций компании.

Ожидается, что участие Рижского самоуправления в RNP будет завершено: решающее влияние самоуправления прекратится не позднее конца 2027 года, а полное прекращение участия планируется до конца 2028 года.

В то же время исполняющий обязанности мэра Риги, вице-мэр Эдвард Ратниекс (Нацобъединение) в пятницу приостановил продвижение проекта решения о продаже принадлежащего самоуправлению ООО «Rīgas namu pārvaldnieks». Он призывает не спешить с таким важным решением и поручил продолжить тщательную оценку других сценариев.

В настоящее время компания RNP полностью принадлежит Рижской думе. В 2024 году её оборот составил 80,569 млн евро, что на 8,55% больше, чем в 2023 году, а прибыль достигла девяти миллионов евро. В RNP работают около 2000 человек, компания управляет примерно 3500 зданиями.

#недвижимость #финансы #Латвия #рижская дума #биржа #акции #экономика
Оставить комментарий

(4)
  • GP
    Georg Purin
    12-го декабря

    Galina Это всё бла,бла, бла. Если бы нас обслуживали только частные фирмы , это одно. Нас обслуживает РД. Не важно, как она это делает.

    2
    12
  • GG
    Galina Galina
    Georg Purin
    12-го декабря

    Я бы назвала это "двойным налогообложением". Вы как работник платите подоходный налог, который поступает самоуправлению, в свою очередь государство тоже хочет: все коммунальные услуги облагаются НДС 21% (раньше для физических лиц была пониженная ставка), до 2016 года управление домами (апсаймниекошана) не облагалась НДС и т.д.

    13
    1
  • GP
    Georg Purin
    12-го декабря

    Рижская дума обслуживая физических лиц , не может иметь прибыль. Разделите обслуживание физических от юридических. И тогда можете делать ,что хотите.

    10
    3
  • GG
    Galina Galina
    Georg Purin
    12-го декабря

    РД никого не обслуживает: государство или самоуправление уполномачивает для этого КОММЕРЧЕСКИЕ предприятия. Ранее они назывались - предприятия самоуправленя и не получали прибыль. Но с 2001 года они были реорганизованы в коммерческие, также они имеют право получать ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за управление - в 2025 году было 6% от всех ремонтных работ, но в новом договоре об этом НИ СЛОВА.

    13
    2
Читать все комментарии

Видео