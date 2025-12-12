Специалисты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) заявили, что максимальный срок хранения замороженного мяса зависит от его вида. Точные данные они назвали изданию Vanitatis.

Как считают эксперты, любое мясо необходимо замораживать сразу же после покупки. Температура хранения должна составлять от минус 18°C и ниже. В таком случае говядина, баранина и козлятина может не портиться до одного года, пояснили специалисты.

У свинины, по их словам, максимальных срок хранения составляет всего шесть месяцев. Что касается птицы, здесь все зависит от того, разделывали ли тушку или оставили целой. В первом случае срок хранения равен девяти месяцам, а во втором — на три месяца больше.

В докладе Научно-консультативного совета европейских академий наук (EASAC) предупреждается, что сокращение потребления мяса является ключом к борьбе с климатическим кризисом, улучшению здоровья населения и обеспечению будущей продовольственной безопасности.

Эксперты отмечают, что будущие поколения европейцев, вероятно, вырастут с меньшим содержанием мяса в рационе, что они считают «необходимым и полезным», учитывая значительное воздействие животноводства на окружающую среду. Они отмечают, что на эту деятельность приходится более половины углеродного следа, а на продукты питания в целом приходится почти половина воздействия на окружающую среду в Европе.

В докладе анализируются варианты, обладающие большим потенциалом для замены традиционного мяса. К ним относятся растительные белки, насекомые и микробная ферментация , которые могут обеспечить качественный белок с минимальным воздействием на окружающую среду при условии устойчивого производства.

Культивированное мясо также может стать жизнеспособным решением при условии использования возобновляемой энергии. Однако исследователи предупреждают, что некоторые переработанные растительные продукты содержат избыточное количество соли или насыщенных жиров, и необходимы дальнейшие исследования долгосрочных эффектов новых методов, таких как культивирование мяса или прецизионная ферментация.

Проблема общественного доверия

Помимо технологий, реальная проблема заключается в социальном признании. Вкус, цена, натуральность продуктов и понятная маркировка играют ключевую роль в завоевании доверия потребителей, особенно молодых и городских, обеспокоенных благополучием животных и изменением климата.

«Доверие легко потерять, если продукты чрезмерно рекламируются или имеют вводящую в заблуждение маркировку», — предупреждает профессор Ханна Туомисто, соавтор доклада. Поэтому эксперты призывают к полной прозрачности , касающейся не только состава, но и их воздействия на окружающую среду и производственных процессов.

В сравнении с «классическим» культивируемое мясо будет иметь ряд преимуществ. Среди них — гарантированное отсутствие болезнетворных микроорганизмов, а также, скорее всего, сниженное содержание гормональных препаратов, которые активно используют некоторые хозяйства при выращивании сельскохозяйственных животных. Некоторые из сторонников данной технологии также предсказывают, что синтетическое мясо будет иметь преимущества с точки зрения уменьшения воздействия опасных химических веществ, таких как пестициды и фунгициды, на окружающую среду и человека.