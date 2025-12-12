Baltijas balss logotype
МВФ: в 2026 году ВВП Китая вырастет «всего» на 4,5%

Бизнес
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Недвижимость и финансы начинают преобладать над промышленностью и сельским хозяйством.

Недвижимость и финансы начинают преобладать над промышленностью и сельским хозяйством.

Пекин призывают перейти к модели роста, основанной на потреблении.

По итогам уходящего года экономика Китая вырастет на пять процентов. Такой прогноз подготовил Международный валютный фонд (МВФ). Выводы его аналитиков процитировало издание South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что новый прогноз повышен относительно октябрьских оценок, которые были на 0,2 процентных пункта ниже. Причиной более оптимистичных предположений стало то, что китайские власти прибегли к стимулированию экономики, а кроме того, тарифы на экспорт оказались не такими высокими, как ожидалось.

Впрочем, как полагают в МВФ, в 2026 году темпы роста замедлятся до 4,5 процента. По мнению главы миссии фонда в Китая Сонали Джайн-Чандры, экономика КНР демонстрирует стабильность, но сталкивается с испытаниями, вызванными сохраняющимися дисбалансами. Кроме того, сказываются проблемы в секторе недвижимости, слабый внутренний спрос и дефляционное давление.

В такой ситуации МВФ призывает Пекин перейти к модели роста, основанной на потреблении, покончив с чрезмерной зависимостью от экспорта и инвестиций.

По итогам января-сентября 2025 года инвестиции китайских компаний в основной капитал внутри страны упали на 1,7 процента, хотя предполагалось, что падение составит не более 0,8 процента.

Между тем, экспорт редкоземельных минералов из Китая вырос в ноябре на 26,5% до 5 493,9 метрических тонн, сообщил Reuters.

Резкий рост произошел после нескольких месяцев сбоев, вызванных строгими требованиями к экспортному лицензированию, которые привели к остановке части мировой автомобильной цепочки поставок.

#инвестиции #МВФ #экспорт #потребление #экономика #Китай #тарифы
