Зимний гардероб — это не только вопрос тепла, но и фактор, серьезно влияющий на здоровье позвоночника. Тяжелые пуховики, многослойность и неудобная обувь могут вызывать нарушения осанки, мышечные зажимы и даже хронические боли. Остеотерапевт Людмила Елисавецкая поделилась, как сохранить здоровье спины в холодный сезон.

Основные проблемы и их последствия

1. Утяжеление плечевого пояса

Тяжелые шубы и пуховики создают постоянную нагрузку на трапециевидные мышцы. Это приводит к:

Перенапряжению воротниковой зоны.

Смещению центра тяжести вперед.

Формированию сутулости.

Головным болям и напряжениям.

«Несколько слоев одежды сковывают движения, заставляя компенсировать работу одних мышц за счет других. Особенно страдает грудной отдел — развивается 'зимняя сутулость»«, — поясняет эксперт.

2. Неудобная обувь

Скользкие подошвы и высокий каблук заставляют неестественно распределять вес тела, перегружая:

Поясничный отдел.

Коленные суставы.

Икроножные мышцы.

Практические рекомендации

1. Выбирайте анатомические пуховики. Отдавайте предпочтение моделям:

С широкими лямками рюкзачного типа.

С контурными плечевыми вставками.

Из легких современных утеплителей.

2. Правильно распределяйте слои одежды

Базальный слой — термобелье.

Средний слой — флис или шерсть.

Верхний слой — мембранная куртка.

3. Носите обувь с правильной подошвой

Выбирайте модели с анатомической стелькой.

Отдавайте предпочтение обуви с широким носком.

Используйте ледоступы для уверенной ходьбы.

Компенсирующие упражнения

Людмила рекомендует ежедневно выполнять эти упражнения, которые позволят разгрузить спину:

"Ангел на снегу" — стоя у стены, разводите руки.

Растяжка грудных мышц в дверном проеме.

Скручивания для мобилизации грудного отдела.

Рюкзак вместо сумки

При ходьбе распределяйте вес равномерно. Вместо сумки лучше возьмите рюкзак с широкими лямками, поясным ремнем и анатомической спинкой. А если после долгой прогулки в зимней одежде вы все же почувствовали дискомфорт, о эти способы помогут при болях:

Сделайте самомассаж плечевого пояса.

Примите теплый душ.

Выполните упражнение «кошка» для позвоночника.

Используйте аппликатор Кузнецова.

Заранее позаботьтесь о своей спине, в качестве профилактики нарушений осанки регулярно меняйте плечо для ношения сумки и делайте перерывы каждые 2 часа для разминки. Также используйте ортопедические стельки, а мышечный корсет можно укреплять плаванием, йогой и упражнениями.

«Запомните: правильный подбор зимней одежды — это инвестиция в здоровье вашего позвоночника. Соблюдая эти рекомендации, вы сможете наслаждаться зимними прогулками без вреда для осанки», — заключает Людмила.