Уход за жирной кожей часто сопровождается мифами, один из самых распространённых — что такому типу кожи не нужны увлажняющие средства. Однако специалисты подчёркивают: избыток себума не означает достаток влаги.

Дерматолог Светлана Кочергина напоминает, что жиры и влага — разные по своей природе вещества. Жирная кожа действительно вырабатывает много липидов благодаря активной работе сальных желёз, однако она нередко оказывается обезвоженной. Это происходит из-за чрезмерного очищения, использования агрессивных средств от акне и неправильного ухода.

Обезвоженная жирная кожа чаще сталкивается с высыпаниями, нередко шелушится и даёт ещё более выраженный блеск в течение дня. Поэтому важно подобрать увлажняющее средство, которое не будет ощущаться на коже, не создаст жирной плёнки и не станет закупоривать поры.

Специалисты рекомендуют выбирать лёгкие текстуры — гелевые, водянистые кремы или флюиды. Многие бренды выпускают отдельные линейки, разработанные специально для увлажнения жирного типа кожи.

Что способствует загрязнению кожи

Кожа ежедневно подвергается воздействию загрязнителей, присутствующих как в окружающей среде, так и в помещениях. Эти вещества могут проникать как в поверхностные, так и в более глубокие слои кожи.

Источниками загрязнения становятся промышленные выбросы, выхлопы автомобилей, дым от печного отопления, пожары и другие факторы. Загрязняющие частицы могут попадать на кожу напрямую или проникать в организм через дыхательные пути, распространяясь по крови.

Нахождение в загрязнённой среде усиливает выработку себума и может провоцировать обострение воспалительных заболеваний кожи как у взрослых, так и у детей. Загрязнители ускоряют старение кожи и ухудшают течение таких состояний, как акне, атопический дерматит или экзема.

Отдельно дерматологи подчёркивают опасность чрезмерного воздействия ультрафиолета. УФ-излучение способствует преждевременному старению кожи и может повышать риск развития рака кожи.

Источник: 1001sovet