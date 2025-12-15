Герой в белой футболке. Как мусульманин-торговец фруктами обезвредил террориста в Сиднее

В мире
Дата публикации: 15.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Герой в белой футболке. Как мусульманин-торговец фруктами обезвредил террориста в Сиднее

Сиднейский продавец фруктов, мусульманин Ахмед аль-Ахмед, по словам его семьи, никогда не держал оружия в руках. Однако рискнул в одиночку нейтрализовать террориста, забрал у него винтовку и так спас множество жизней.

Ему 43 года, он не умеет обращаться с оружием и держит фруктовую лавку. О человеке, голыми руками обезвредившем одного из стрелков в Сиднее, известно немного.

Подвиг Ахмеда аль-Ахмеда, отца двоих детей, попал на видео. Мужчина в белой футболке на записи - это он. Вот аль-Ахмед видит стрелков со спины, подбегает к одному из них, выхватывает винтовку, спасая множество жизней.

Затем аль-Ахмед направляет оружие на нападавшего, тот убегает, а мужчина прислоняет винтовку к дереву, подняв руки и сделав знак полиции, что он сам не имеет отношения к нападению. В эти минуты герой получит два ранения от второго стрелка - в ногу и кисть.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мужчине личную признательность. "Мы увидели поступок храброго человека, как оказалось, мусульманина, и я отдаю ему честь. Он помешал одному из террористов убить невинных евреев", - заявил Нетаньху.

Нетаньяху уточнил, что предупредил австралийского коллегу Энтони Албаниз о том, что провидимая в его стране политика "разжигает антисемитизм". Израильские власти ведут расследование вокруг возможных заказчиков нападения, которое квалицировано полицией как теракт.

Аль-Ахмеда доставили в больницу, где уже прооперировали. Семья надеется, что он скоро пойдет на поправку.

В теракте в Сидне погибли 12 человек, включая одного из стрелявших; около 30 получили ранения. Неизвестные мужчины в черном открыли стрельбу по собравшимся на пляже Бонди-бич представителям местной еврейской общины, отмечавшим Хануку.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
