Дата публикации: 12.12.2025
Новые и главные сериалы декабря собрали для вас в одном материале.

1. Тоннель

Россия, 2025 год.

Триллер, криминал, драма.

Режиссёр: Флюза Фархшатова.

В ролях: Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Таисья Калинина, Даниил Страхов, Мамука Патарава.

Премьера в мире: 1 декабря.

Светлана Суворова работает на таможне приграничного города Снежный. Женщина отказывается от взяток и пресекает все попытки провезти что-то запрещённое. Но однажды героиня попадает в сложную ситуацию: муж Светы задолжал финской мафии, и его похитили. Теперь служащей придётся самой преступить закон, чтобы спасти близкого человека.

Мрачный криминальный проект полностью сняла Флюза Фархшатова, ранее она поставила вторую часть франшизы «О чём говорят мужчины» и сериал «Спроси Марту». Но теперь зрителей ожидает жестокий триллер о моральном выборе.

2. Сандокан

Италия, Франция, 2025 год.

Приключения, драма.

Режиссёры: Жан Микелини, Никола Аббатанджело.

В ролях: Джан Яман, Эд Вествик, Джон Ханна, Оуэн Тил, Люси Гаскелл.

Премьера в мире: 2 декабря.

В середине XIX века пират Сандокан с острова Борнео встречает Марианну, которая меняет его отношение к жизни. Эта девушка — упрямая дочь британского консула. В итоге Сандокан осознаёт, что у него серьёзная миссия в мире, а Марианна поймёт ценность свободы.

Сериал основан на цикле книг Эмилио Сальгари, написанных более века назад. Истории неоднократно переносили на экраны. Роль Сандокана исполнил турецкий актёр Джан Яман, известный по «Ранней пташке».

3. Покинутые

США, 2025 год.

Вестерн, драма.

Режиссёры: Отто Батхёрст, Стивен Серджик.

В ролях: Джиллиан Андерсон, Лина Хиди, Райан Херст, Михил Хёйсман, Ник Робинсон.

Премьера в мире: 4 декабря.

В середине XIX века живущая в Орегоне ирландка Фиона Нолан усыновляет четверых детей, поскольку сама не способна родить. Но вскоре она сталкивается с коррумпированными властями, которые хотят отобрать её землю. Фионе и другим жителям придётся самостоятельно бороться за свои дома.

Создатель «Сынов анархии» Курт Саттер решил обратиться к жанру вестерна. Драма в чём-то напоминает «Забытых богом», поскольку в центре внимания женщины, которые борются за своё благополучие и свободу. Больше всего привлекает, что главные роли исполнили звезда «Игры престолов» Лена Хиди и всеобщая любимица Джиллиан Андерсон.

4. Спартак: Дом Ашура

США, 2025 год.

Боевик, драма.

Режиссёры: Рик Джейкобсон, Робин Грэйс.

В ролях: Камерон Родс, Дэниэл Бос, Джордан Селвин, Иден Харт, Джордж Бёрджесс, Ник Е. Тарабэй.

Премьера в мире: 5 декабря.

Действие разворачивается через полгода после событий «Войны проклятых». За помощь в подавлении восстания бывший раб Ашур получает свою гладиаторскую школу. Он придумывает новый вид жестоких развлечений.

В финале оригинального сериала Ашур погиб, но авторы предлагают альтернативную версию развития событий. Причём основным автором снова выступает Стивен С. ДеНайт — создатель «Спартака», да и Ашура будет играть тот же Ник Е. Тарабэй.

5. Война между сушей и морем

Великобритания, 2025 год.

Фантастика, драма, приключения.

Режиссёр: Дилан Холмс Уильямс.

В ролях: Гугу Эмбата-Ро, Джемма Редгрейв, Рассел Тови, Александр Девриент.

Премьера в мире: 7 декабря.

На Земле грядёт масштабное противостояние. Из воды выходит раса морских дьяволов, которые злы на людей за загрязнение океана. Остановить монстров должны представители секретной организации «ЮНИТ».

Канал BBC запускает очередной спин-офф знаменитого «Доктора Кто»: ранее уже снимали «Торчвуд», «Приключения Сары Джейн» и не слишком удачный «Класс». Теперь же действие превратится в фантастический боевик, а зрители в очередной раз встретятся с организацией «ЮНИТ», которой когда-то руководил Бригадир. За новый сериал отвечает один из самых известных шоураннеров «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис.

6. Человек против малыша

Великобритания, 2025 год.

Комедия.

Режиссёр: Дэвид Керр.

В ролях: Роуэн Аткинсон, Алана Блур, Пепе Балдеррама.

Премьера в мире: 11 декабря.

Тревор Бингли устроился на спокойную работу — сторожем в школе. Под Рождество кто-то оставляет на празднике младенца, и герою приходится присматривать за ребёнком. А тут как раз подворачивается работа в дорогом доме.

Сюжет продолжает историю «Человека против пчелы», но позиционируется как отдельный сериал. В главной роли снова Роуэн Аткинсон, герой которого постоянно попадает в дурацкие ситуации. Чаще всего — по своей вине.

7. Копенгагенский тест

США, 2025 год.

Фантастика, фэнтези, боевик.

Режиссёры: Кевин Танчароэн, Джет Уилкинсон.

В ролях: Симу Лю, Мелисса Баррера, Синклер Дэниэл, Брайан Д’Арси Джеймс, Марк О’Брайен.

Премьера в мире: 27 декабря.

Агента разведки Александра Хейла подозревают в предательстве. Но он понимает, что произошло что-то намного более страшное: его мозг взломали и превратили в передатчик информации. Герой не может доверять даже самому себе, но пытается выяснить, кто стоит за этим вторжением в разум.

Главную роль в сериале сыграл Симу Лю, которого знают по «Шан-Чи и легенде десяти колец» от Marvel. А придумал историю сценарист Томас Брэндон, ранее писавший сюжеты для «Наследия» — спин-оффа мистических «Древних».

#криминал #культура #сериалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео