Baltijas balss logotype
В январе открывает выставка Ояра Аболса в Латвийском национальном художественном музее 0 98

Культура &
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: предоставлены Латвийским национальным художественным музеем

Фото: предоставлены Латвийским национальным художественным музеем

С 10 января по 10 мая 2026 года в главном здании Латвийского национального художественного музея пройдет выставка «Абсурдные проекты человека на Земле», посвящённая живописцу и теоретику Ояру Аболсу (1922–1983).

Ояра Аболса сегодня ценят как одного из ведущих авангардистов 1960–1970-х годов. Его работы включены в коллекцию нонконформистского искусства Нэнси и Нортона Доджей. Художник прожил жизнь между служением коммунистическим идеалам и стремлением к западной культуре.

Аболс начал путь как агитатор Коммунистической партии в 1940 году, а в 1947-м вступил в партию. Художественное образование он получил у Романа Суты, а в 1951 году окончил Академию художеств Латвийской ССР. Его ранние работы соответствовали канону социалистического реализма, однако в 1960-е годы, по словам Джеммы Скулме, началось его настоящее творческое развитие.

6_OAbols.jpg

После поездки по Европе в 1956 году Аболс радикально пересмотрел взгляды. Картина «Кузнецы» (1962) стала переломным моментом. В 1960-е он развивал модернизированные версии «сурового стиля», изучал Пабло Пикассо и интересовался абстракцией, включая влияние Пьера Сулажа.

С конца 1960-х его искусство становится концептуальным: темы ядерной угрозы, экологии и критика мещанства проявляются в сериях «Хиросима», «Расчет ядерного уничтожения», «Процессы на Земле», «Антибидермейер» и «Ренессанс торгашей». В 1970-е Аболс стал одним из крупнейших знатоков западного искусства в Латвии и инициировал выставку «Природа. Среда. Человек» (1984).

При жизни Аболс не провёл ни одной персональной выставки. Его творческую линию продолжила Джемма Скулме.

2_OAbols.jpg

#выставка #живопись #Латвия #искусство #культура #художник
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео