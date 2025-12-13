Литовская художница, куратор и преподаватель искусств Меда Норбутайте представляет выставку «Клин». В музее поясняют, что в ироничной, почти гротескной манере она доносит до зрителя тревожные проблемы современного общества — наши страхи и надежды, зависть и неуверенность, раздутое эго и постоянное самобичевание.

«Для художника юмор — это одновременно и точка отсчета, и инструмент, с помощью которого можно пролить свет на личностные дилеммы, разыгрываемые в жизни современного человека», — отмечают в музее.

Также будет представлена выставка Сольвейги Гутауте «Гений места». В музее отмечают, что литовка Гутауте создаёт атмосферные живописные пространства, где тень, тишина и мерцающий свет становятся самостоятельным художественным опытом.

Куратор проекта Марис Чачка подчеркивает, что выставка напоминает нам, что «искусство не обязательно должно быть понято, достаточно позволить себе быть в нем».

Музей также представляет выставку Рокса Довиденса «Механическое прикосновение фарфора». Доктор искусствоведения, художник и куратор Довиденс из Литвы прослеживает развитие европейского фарфорового искусства на протяжении трёх веков и предлагает современные эксперименты, в которых древний материал сочетается с цифровыми решениями. Вдохновлённый архивными материалами и творчеством Иоганна Фридриха Бётгера, проект задаётся вопросом: что происходит, когда человек уступает часть своей власти алгоритмическому дизайну и роботизированному производству.

Литовская художница Диана Рудокене будет представлена выставкой «Топографии сновидений». Её работы исследуют хрупкую границу между видимым и невидимым, раскрывая её давний интерес к подсознанию, памяти и процессам трансформации.

Тем временем, выставка «Напряжение и трансформация: странствия по границам бытия», организованная художественным сообществом «Pashmin Art», объединяет Яна Даво, Петера Бакхауса, Хорста Вагнера, Фанту Венгер, Райнхарда Ханке, Хольгера Демпвольфа, Соню Паркет и Анну ван ден Хёйвел — восемь художников, чьи работы рассказывают о глубоком эмоциональном и духовном опыте перехода, который выпадает на долю человека в современном быстро меняющемся мире. Сочетая абстракцию, экспрессионизм и духовность, выставка исследует границы между личной и коллективной идентичностью и побуждает к размышлениям о вызовах нашего времени — отчуждении, поиске смысла и тоске по принадлежности.

Зимние выставки Музея Ротко будут открыты для посетителей до 8 февраля 2026 года.

В то же время, до 1 февраля 2026 года в музее по-прежнему будут проходить две выставки осеннего сезона — международная выставка-конкурс современной керамики «Премия Мартинсона 2025» и проект литовского керамиста Милены Пирштелиене «Спичка на песке».