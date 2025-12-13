Украинцам хотят запретить слушать российских исполнителей

Дата публикации: 13.12.2025
УНИАН
В Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах для украинских пользователей. Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики , президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME" Александр Санченко в комментарии для "Интерфакс-Украина".

Может ли Украина добиться запрета

"Мы сделали открытую Google-форму и обратились к музыкальным медиа с призывом помочь информационно. Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают в СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе", - сказал он.

Санченко отметил, что уже проведена коммуникация с представителями стриминговых платформ, чтобы услышать их мнение, как можно добиться подобного запрета.

"Они нам фактически сказали, что есть два варианта: вы либо законом принимаете, что, например, по языковому признаку нужно запрещать, тогда мы будем реагировать; или у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам и вы обращаетесь, что вы хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, или удалить, если это имеет отношение к терроризму или тому подобному", - поделился нардеп.

По словам Санченко, первый вариант не подходит с точки зрения евроинтеграции Украины. Он подчеркнул, что сейчас в Офисе президента и профильном подкомитете парламента идет работа над тем, чтобы решение СНБО появилось быстрее.

"Чтобы они обратились к стримингам, смотрите: уже есть около 120 артистов, которые получили ограничительные меры от СНБО, чтобы платформы приняли решение о блокировке", - добавил нардеп.

Будут ли "белые списки" для некоторых российских исполнителей

Также Санченко не исключает появление "белых списков" для российских исполнителей, которые публично осуждают российскую агрессию. Тем не менее, пока в подобные списки не был внесен ни один российский артист.

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет побуждать их выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался", - сказал он.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
