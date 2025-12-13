Уже с началом осени "зеленые крестьяне" отчаянно пытаются вырваться из дружеских объятий партнеров по коалиции и напомнить о себе избирателям. Правда, это тот случай, когда "размах на рубль, а удар на копейку". Сперва Союз зеленых и крестьян поддержал оппозиционную поправку к Конституции о том, что государство признает и защищает семью, состоящую из мужчины и женщины. Поправку в итоге передали в комиссию и... там благополучно ее похоронили.

Затем "зеленые крестьяне" проголосовали за оппозиционный законопроект о выходе из Стамбульской конвенции. Но и здесь результата не было - президент вернул законопроект в Сейм и "зеленые крестьяне" не стали возражать против того, чтобы законопроект был заморожен до вступления в полномочия следующего парламента.

До принятия бюджета "зеленые крестьяне" пригрозили партнерам, что если в бюджете не будут найдены дополнительные средства на региональные пассажирские перевозки, то... и правительства тоже не будет. Однако и здесь чуда не случилось - "зеленые крестьяне" в итоге проголосовали за бюджет и без дополнительных ассигнований на пассажирские перевозки.

Но на последнем пленарном заседании "зеленые крестьяне" снова напомнили о себе - они вышли с предложением внести поправку в строительный закон, которая освобождает физических лиц от необходимости доказывать происхождение финансовых средств в случае, если они сами строят дом. Эта поправка фактически дезавуирует недавно принятые правила Кабмина, которые как раз обязывают тех, кто строит, показать происхождение средств, на которые они этот дом строят.

Оппозиция эти поправки поддержала, однако остальные правящие воздержались при голосовании и будут пытаться на этапе второго чтения эту поправку вычеркнуть. Интересно, как поступят "зеленые крестьяне" на сей раз? В понедельник на коалиционном заседании, видимо, ожидается дискуссия и по этой поправке и о том, как партнеры по власти будут дальше работать в условиях тотального недоверия. Ведь до выборов еще 10 месяцев... Для оппозиции этот разлад во власти очень даже кстати - можно пытаться с помощью "зеленых крестьян" проводить те или иные инициативы.