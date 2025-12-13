Почему мы снова и снова возвращаемся к знакомым героям, сюжетам и репликам? И что на самом деле происходит в психике, когда мы в десятый раз включаем одни и те же сериалы и, зная следующую сцену, все равно с удовольствием проводим за ними время?

Почему мы пересматриваем любимые сериалы? Исследуем эту привычку с точки зрения психологии, работы мозга и наших глубинных потребностей. В этом нам поможет клинический психолог Елена Спирина.

Как часто люди пересматривают сериалы — и почему это нормально

Исследование на тему «Воспроизвести снова: люди находят комфорт, слушая одни и те же песни снова и снова» от 15 февраля 2018 года (автор Джаред Уодли, Мичиганский университет) показало, что 86% людей слушают любимую песню хотя бы раз в неделю, а почти половина — каждый день.

60% заявили, что сразу же поставили песню на повтор, а многие влюбились в нее после третьего или четвертого прослушивания. Среднее количество повторов песни составляет 300 раз. Есть ряд подобных исследований и про любимые книги, и про любимые фильмы, и про сериалы. Люди склонны возвращаться в места, где им было хорошо. И большая часть населения делает это с завидной регулярностью.

Почему мы это делаем: психология и нейрофизиология повторного просмотра

Когда человек пересматривает сериал, он получает сразу несколько сильных психологических бонусов.

1. Снижение тревоги

Когда мы знаем, что произойдет в следующей сцене, мозг получает чувство контроля. Это создает ощущение безопасности. Мы всегда чувствуем себя спокойнее, если можем предвидеть свое будущее. Это снижает уровень кортизола и успокаивает нервную систему. Нейрофизиологи называют это эффектом предсказуемой среды. Она работает как психологический плед — защита, дающая ощущение безопасности.

А в условиях хронического стресса, проблем на работе, хронической усталости, нерешенных конфликтов и т. д. потребность в таком пледе возрастает в разы, и мы начинаем чувствовать практически необходимость в предсказании своего будущего и чувстве контроля над ситуацией. Тут нам на помощь и приходят старые добрые и хорошо знакомые сериалы.

2. Удовольствие

Если вы смотрели сериал в спокойное, счастливое или вдохновляющее время жизни, в приятной компании, если он вызвал приятные эмоции или счастливые ассоциации, мозг запомнит его как событие, приносящее удовольствие.

И в моменты недостатка этого самого удовольствия в жизни мы чувствуем потребность в просмотре приятного знакомого фильма или сериала. Потому что повторный просмотр возвращает вас в то состояние и те эмоции. Это как открыть старый альбом с фото — только быстрее и ярче.

3. Низкая когнитивная нагрузка: знакомые сюжеты расслабляют

Новые сюжеты требуют внимания, анализа и синтеза информации. Нам кажется, что за просмотром нового фильма мы можем отдохнуть и расслабиться, на самом деле новые картины требуют от мозга серьезной работы с затратами большого количества энергии. В то время как уже хорошо знакомые нам кадры с предсказуемым сюжетом позволят мозгу расслабиться.

С точки зрения нейрофизиологии повторный просмотр снижает активность префронтальной коры (аналитическая зона), и мозг наконец отдыхает.

Поэтому одним нужен спорт или медитация, а другим — включить сериал.

4. Стабильность: ритуал, который создает ощущение стабильности в мире хаоса

«Каждый раз, когда я прихожу с работы и готовлю ужин, я ставлю себе очередную серию, это придает мне сил и спокойствия, и все уже кажется не таким уж страшным…» — говорила моя клиентка. Для многих из нас сериалы могут стать своеобразной точкой опоры, создающей ощущение стабильности, ритуала.

Многие пересматривают определенные сериалы:

когда убираются,

когда готовят,

когда приходят домой,

когда переживают стресс,

собираясь на работу.

Это ритуал, который создает «точку опоры» в хаотичном мире. Наш мир очень динамичен, каждый день мы сталкиваемся с новыми людьми, новой информацией, новыми вызовами. А все новое, даже позитивное — для нашего мозга стресс, и сериалы тут выступают в качестве островка стабильности, дающего ощущение безопасности.

5. Способ пережить одиночество и эмоциональный голод

В современном мире гонки за результатами и достижениями мы часто жертвуем временем на общение с близкими и родными, и это часто приводит к ощущению одиночества и эмоциональному голоду.

Сериалы создают иллюзию присутствия людей рядом. И не просто людей, а хорошо нам знакомых личностей, за которых мы переживаем, с которыми побеждаем и за которых радуемся. Это особенно заметно в ситкомах — мозг считывает смех и эмоции как часть социальной среды.

«Я пересматриваю „Теорию большого взрыва“, когда чувствую себя одиноко. Они — как компания, которая всегда со мной», — рассказывал мне на сессии один из клиентов. Таким образом, сериалы заполняли потребность в общении и эмоциях, создавая иллюзию присутствия в этой компании и давая нам возможность вновь и вновь переживать эти эмоции.

Таким образом, знакомые нам сериалы являются своеобразной формой терапии и профилактикой тревоги, эмоционального голода и одиночества, давая нам ощущение стабильности и безопасности и отчасти помогая справляться со стрессом. Но так ли все безобидно? Давайте разберем вторую сторону медали.

Пересматриваем любимые сериалы снова и снова: когда это тревожный сигнал и повод пересмотреть свои привычки

Если сериал становится единственным способом успокоиться и справиться со стрессом Человек начинает включать знакомый сюжет каждый раз, когда тревожно, страшно, одиноко или когда накрывает усталость. Марина после работы возвращается домой в напряжении.

Вместо того чтобы поужинать, поговорить с близкими, пойти на прогулку или заняться чем-то приятным, она автоматически включает любимый сериал «на фоне». Через некоторое время она понимает, что делает это каждый вечер без исключений. Не потому что хочет — а потому что без сериала становится тревожно и пусто.

К чему может привести такая привычка:

Человек перестает уметь расслабляться и успокаиваться без внешнего «успокоителя»;

Эмоциональная чувствительность снижается — становится сложнее распознавать свои эмоции и потребности;

Реальная жизнь начинает «тускнеть», а удовольствия — ограничиваться одним сценарием;

Растет эмоциональная зависимость: чтобы почувствовать себя нормально, нужно снова и снова включать знакомый сюжет.

Если сериалы становятся способом избегать дел и решений, а также способом «не думать» о важных вещах

Часто мы откладываем принятие сложного решения или выполнение какой-то задачи и вместо этого фактически сбегаем в мир сериала. Как результат — планы сорваны, задачи копятся, настроение тускнеет, самооценка падает, и для получения удовольствия мы снова убегаем в мир иллюзий.

Если сериалы становятся заменой живых контактов и общения

Сериалы определенно точно не заменят живого человеческого общения и не смогут дать того же эффекта. Но могут сформировать привычку, при которой мы все больше времени проводим с ними, а не с реальными людьми. Привычкой, после которой остается пустота.

Если сериалы начинают вытеснять живые контакты, человек постепенно теряет навык эмоциональной близости и переключается в режим изоляции. Это приводит к ощущению пустоты, снижению настроения, дистанции в отношениях и росту внутреннего чувства одиночества — даже если внешне кажется, что «все нормально».

«Я так устаю за неделю, что в выходные всегда провожу за любимым сериалом, и не заметила, как совсем перестала общаться со своими друзьями и стала чувствовать себя очень одинокой».

Как понять, что с пересмотром все в порядке?

Задайте себе три вопроса:

Я смотрю это, чтобы расслабиться и скоротать свободное время — или чтобы избегать чувств/задач?

Что я чувствую после просмотра — легкость или пустоту?

Я выбираю сериал — или он выбирает за меня?

Если ответы честные и спокойные — все хорошо.

Если появляется ощущение «меня унесло» — нужна дополнительная поддержка.

Как еще можно закрыть те же потребности — кроме сериалов

Если нужна предсказуемость и безопасность:

Включите в свою ежедневную практику простые ритуалы (ритуал чаепития/кофепития — уделите себе 10 минут каждый день в одно и то же время, когда вы сможете просто побыть наедине с собой; прогулка одной и той же дорогой; любые регулярные действия, не требующие ментальной и эмоциональной нагрузки).

Повторяющаяся физическая активность: вязание, готовка, рисование, йога, спорт.

Если нужна эмоциональная поддержка:

Теплые встречи, контакты с людьми, особенно с родными и близкими, с кем встречи доставляют радость, дают хороший эмоциональный заряд.

Группы по интересам — любое совместное увлечение обеспечит приятными эмоциями.

Короткие звонки близким — человек, который понимает и поддерживает нас, всегда наполняет позитивом.

Дневник эмоций — отслеживание своего состояния дает нам возможность им управлять.

Если нужно отдыхать от мыслей:

Монотонные действия (пазлы, садоводство, уборка, рисунки по номерам).

Дыхательные техники (вдох на счет 4, выдох на счет 8, 10, 12 — и так четыре цикла).

Выгрузка мыслей на бумагу — выписывайте все, что идет мыслительным потоком, без анализа и структуры.

Если хочется «домашности»:

Теплый свет, любимые запахи, мягкие текстуры, объятия.

Вечерние домашние ритуалы (принять ванну, почитать книгу, поиграть с детьми).

Музыка (успокаивающая, любимая); к музыке можно добавить движения.

Если нужна радость:

Все новое: новое хобби, короткие поездки в новые места, новые блюда, новые знакомства.

Творчество, самые разные проявления (рисовать по номерам, мандалы, абстракции).

Смена впечатлений.

Пересматривать любимые сериалы — абсолютно нормально. Это механизм эмоциональной саморегуляции, встроенный в психику.

Проблема появляется только тогда, когда сериал становится единственным способом переживать стресс. А если вы замечаете, что повторные просмотры стали единственным местом, где вам спокойно — это не про сериал. Это сигнал, что ресурса не хватает, а психике нужна поддержка. И это как раз тот момент, когда работа с психологом помогает.