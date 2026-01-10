В научно-популярном пространстве вновь разгорелась дискуссия о соотношении интеллекта, науки и религиозной веры после публичных заявлений южнокорейского исследователя Ёнхун Ким, которому приписывается один из самых высоких в мире показателей IQ — 276, признанный Всемирным советом интеллектуальных видов спорта. Для сравнения, значения IQ выше 140 традиционно относят к уровню гениальности, а предполагаемые показатели Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг оцениваются примерно в 160.

Ким известен как исследователь в области искусственного интеллекта, предприниматель и человек с академическим образованием в области теологии, полученным в Yonsei University. В своих публичных выступлениях и публикациях в социальных сетях он утверждает, что существование Бога не только совместимо с наукой, но и может быть логически и математически обосновано. Наибольший резонанс вызвали его заявления о том, что Бог существует «со стопроцентной вероятностью», а Иисус Христос является божественной фигурой, что, по мнению Кима, также поддаётся рациональному анализу.

В качестве аргументации он использует упрощённые логико-математические аналогии, заимствованные из геометрии и теориивремени. Среди них — идея о необходимости начальной точки для существования любой линии, невозможность прохождения бесконечного прошлого без начального момента и утверждение, что самопроизвольное усложнение Вселенной невозможно без внешнего источника силы. Эти рассуждения он объединяет в концепцию первопричины, которую описывает как необходимую, вневременную, разумную и могущественную сущность.

Подобные аргументы имеют долгую философскую историю и отсылают к космологическим доказательствам бытия Бога, разработанным ещё в античности и средневековье. Однако в научном сообществе они рассматриваются не как строгие математические доказательства, а как философские интерпретации, использующие формальный язык логики. Современная математика и физика не располагают инструментами, позволяющими эмпирически подтвердить или опровергнуть существование трансцендентной сущности, находящейся вне пространства и времени.

Интерес к подобным темам усиливается на фоне более широкой дискуссии о границах науки. Ким, как и некоторые другие высокоинтеллектуальные мыслители, высказывает идеи о том, что сознание и информация могут существовать независимо от физического носителя. В этом контексте он поддерживает взгляды американского теоретика Крис Ланган, автора когнитивно-теоретической модели Вселенной, предполагающей, что реальность имеет вычислительную структуру, а сознание может переходить в иные формы существования после смерти.

Подобные рассуждения нередко связываются с квантовой физикой, где информация действительно рассматривается как фундаментальная величина, однако прямых доказательств сохранения индивидуального сознания за пределами работы мозга на сегодняшний день не существует. Большинство нейробиологов и физиков подчёркивают, что перенос понятий из квантовой теории в область метафизики требует крайней осторожности.

История науки показывает, что высокий интеллект не гарантирует универсальной истинности философских или религиозных выводов. Учёные с выдающимися когнитивными способностями нередко придерживаются диаметрально противоположных взглядов на вопросы веры, смысла и устройства реальности. В этом смысле позиция Кима представляет собой не научный консенсус, а одну из возможных интерпретаций, находящуюся на стыке науки, философии и личных убеждений.

Таким образом, заявления о математическом доказательстве существования Бога следует рассматривать как элемент современной научно-философской дискуссии, а не как установленный факт. Они поднимают важные вопросы о пределах рационального знания, роли мировоззрения в интерпретации научных данных и о том, где проходит граница между строгой наукой и метафизикой.