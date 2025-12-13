С 18 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года в Музее декоративного искусства и дизайна будет представлена выставка «Убежище для единорога», посвящённая 100-летию латвийского текстильного художника Георга Баркана (1925–2010).

Баркан был новатором латвийского текстиля второй половины XX века, развивая композиционные принципы с влиянием проторенессанса и кубизма и создавая насыщенные, тонко нюансированные цветовые палитры. Особый интерес художника вызывал образ единорога — он переосмысливал европейские гобелены XIV–XV веков, которые видел во Франции. Большое участие в создании текстильных работ принимала его супруга Дзидра Озолиня (1922–2014).

Георг Баркан работал и преподавал, сочетая архитектурное образование с текстильным искусством. В 1958 году он начал преподавать в Рижской средней школе прикладного искусства, где вместе с супругой освоил ткачество и участвовал в формировании новой методики современного дизайна.

Выставка включает крупноформатные гобелены и батик из коллекций музеев Латвии и частных собраний, а также фотографии. Куратор Вилнис Вейш и сценограф Рейнис Дзудзило создали экспозицию с уважением к принципу симметрии Баркана и уникальному характеру здания музея.