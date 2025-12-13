Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана 0 63

Культура &
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана

С 18 декабря 2025 года по 8 февраля 2026 года в Музее декоративного искусства и дизайна будет представлена выставка «Убежище для единорога», посвящённая 100-летию латвийского текстильного художника Георга Баркана (1925–2010).

Баркан был новатором латвийского текстиля второй половины XX века, развивая композиционные принципы с влиянием проторенессанса и кубизма и создавая насыщенные, тонко нюансированные цветовые палитры. Особый интерес художника вызывал образ единорога — он переосмысливал европейские гобелены XIV–XV веков, которые видел во Франции. Большое участие в создании текстильных работ принимала его супруга Дзидра Озолиня (1922–2014).

Георг Баркан работал и преподавал, сочетая архитектурное образование с текстильным искусством. В 1958 году он начал преподавать в Рижской средней школе прикладного искусства, где вместе с супругой освоил ткачество и участвовал в формировании новой методики современного дизайна.

Выставка включает крупноформатные гобелены и батик из коллекций музеев Латвии и частных собраний, а также фотографии. Куратор Вилнис Вейш и сценограф Рейнис Дзудзило создали экспозицию с уважением к принципу симметрии Баркана и уникальному характеру здания музея.

3_GBarkan.jpg

Читайте нас также:
#выставка #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Квентин Тарантино назвал двадцатку лучших фильмов XXI века — в список вошёл «Чёрный ястреб»
Изображение к статье: Рождественский вечер фортепианных виртуозов в Домском соборе
Изображение к статье: В Лиепайском концертном зале «Lielais dzintars» создается новое общественно доступное пространство
Изображение к статье: Латвийский Национальный музей природы откроет новую экспозицию «Скелетариум»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие риски связаны с киноа
Еда и рецепты
Изображение к статье: Внимание – проверьте состав тюбика. Стоматолог назвала 5 опасных ингредиентов в зубной пасте
Дом и сад
1
Изображение к статье: Откуда произошли пони?
В мире животных
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео