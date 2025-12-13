Каждый год 13 декабря мир отмечает День горячего какао. Этот замечательный напиток ценят за его густой и насыщенный вкус, а также за богатое содержание полезных микроэлементов.

Родиной какао считается Южная Америка. Ацтеки начали выращивать какао-бобы более трех тысяч лет назад. В то время считалось, что плоды дерева — это дар богов, и они имели священное значение. Напиток был доступен только для богатых ацтеков, а позже какао-бобы стали использовать в качестве валюты. В XVI веке, после открытия Нового Света, какао попало в Европу, но долгое время не пользовалось популярностью. Это было связано с тем, что рецепт ацтеков значительно отличался от привычного нам: в него добавляли ваниль, чили и острые специи, а сахар не использовали.

В 1828 году голландский химик Конрад ван Хаутен впервые разделил какао на какао-масло и сухой какао-порошок, что значительно увеличило срок хранения продукта.

Научные исследования давно подтвердили пользу этого вкусного напитка. Он содержит антиоксиданты, которые способствуют улучшению кровообращения и снижению воспалительных процессов. Несмотря на высокую калорийность, какао обладает антидиабетическими свойствами и благодаря своей питательной ценности помогает контролировать аппетит, что может способствовать снижению веса. Однако речь идет именно о натуральном какао без добавления сахара. Еще один интересный эффект его употребления — снижение симптомов астмы.

Какао рекомендуется давать детям школьного возраста. Чашка горячего напитка может повысить уровень энергии, улучшить концентрацию и поднять настроение. Он также полезен в сезон простуд, но важно соблюдать умеренность в его потреблении, учитывая его стимулирующие свойства, и не предлагать ребенку перед сном.