Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

День горячего какао: когда отмечают праздник самого уютного зимнего напитка 0 175

Дом и сад
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: День горячего какао: когда отмечают праздник самого уютного зимнего напитка

Каждый год 13 декабря мир отмечает День горячего какао. Этот замечательный напиток ценят за его густой и насыщенный вкус, а также за богатое содержание полезных микроэлементов.

 

Родиной какао считается Южная Америка. Ацтеки начали выращивать какао-бобы более трех тысяч лет назад. В то время считалось, что плоды дерева — это дар богов, и они имели священное значение. Напиток был доступен только для богатых ацтеков, а позже какао-бобы стали использовать в качестве валюты. В XVI веке, после открытия Нового Света, какао попало в Европу, но долгое время не пользовалось популярностью. Это было связано с тем, что рецепт ацтеков значительно отличался от привычного нам: в него добавляли ваниль, чили и острые специи, а сахар не использовали.

В 1828 году голландский химик Конрад ван Хаутен впервые разделил какао на какао-масло и сухой какао-порошок, что значительно увеличило срок хранения продукта.

Научные исследования давно подтвердили пользу этого вкусного напитка. Он содержит антиоксиданты, которые способствуют улучшению кровообращения и снижению воспалительных процессов. Несмотря на высокую калорийность, какао обладает антидиабетическими свойствами и благодаря своей питательной ценности помогает контролировать аппетит, что может способствовать снижению веса. Однако речь идет именно о натуральном какао без добавления сахара. Еще один интересный эффект его употребления — снижение симптомов астмы.

Какао рекомендуется давать детям школьного возраста. Чашка горячего напитка может повысить уровень энергии, улучшить концентрацию и поднять настроение. Он также полезен в сезон простуд, но важно соблюдать умеренность в его потреблении, учитывая его стимулирующие свойства, и не предлагать ребенку перед сном.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ветеринар рассказал, почему кошкам нельзя приближаться к лилиям
Изображение к статье: День памяти апостола Андрея Первозванного: что не следует делать 13 декабря
Изображение к статье: Разрушаются ли все витамины в продуктах при варке?
Изображение к статье: Почему витамины А, С, Е обозначаются буквами, а В1, В6, В12 — также цифрами?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия
Изображение к статье: Диетолог объяснила, какие риски связаны с киноа
Еда и рецепты
Изображение к статье: Внимание – проверьте состав тюбика. Стоматолог назвала 5 опасных ингредиентов в зубной пасте
Дом и сад
1
Изображение к статье: Откуда произошли пони?
В мире животных
Изображение к статье: 3 знака Зодиака, которые молча переживают боль
Люблю!
Изображение к статье: Город Славянск в 2019 году. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сегодня в Латвии небольшие осадки и плюсовая температура
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео