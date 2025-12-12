«Нельзя однозначно утверждать, что это так, - отмечает врач-гигиенист Елена СМИРНОВА. - Однако в отопительный сезон влажность воздуха в помещениях снижается до 25-30%, а статическое электричество от различных приборов не позволяет пыли, состоящей из омертвевших клеток кожи, волокон тканей, пыльцы растений и других частиц, оседать. В результате она остается в воздухе, что затрудняет борьбу с ней».

По словам специалиста, наиболее экономичный и доступный метод борьбы с пылью - это влажная уборка. Однако для достижения заметного результата ее необходимо проводить регулярно и следуя принципу «сверху вниз».