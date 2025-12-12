Baltijas balss logotype
Почему зимой в квартире больше пыли, чем летом 3 263

Дом и сад
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему зимой в квартире больше пыли, чем летом

Откуда берется такое количество?

 

«Нельзя однозначно утверждать, что это так, - отмечает врач-гигиенист Елена СМИРНОВА. - Однако в отопительный сезон влажность воздуха в помещениях снижается до 25-30%, а статическое электричество от различных приборов не позволяет пыли, состоящей из омертвевших клеток кожи, волокон тканей, пыльцы растений и других частиц, оседать. В результате она остается в воздухе, что затрудняет борьбу с ней».

По словам специалиста, наиболее экономичный и доступный метод борьбы с пылью - это влажная уборка. Однако для достижения заметного результата ее необходимо проводить регулярно и следуя принципу «сверху вниз».

Оставить комментарий

(3)
  • ji
    jurijs ivanovs
    12-го декабря

    а ещё я заметил что зимой больше надо платить за квартиру ! потому что зимой холодно и надо включать отопление ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    2
    1
  • bt
    bory tschist
    12-го декабря

    пролетарии зимой предпочитают сидеть дома, a пыль из примитивного их мозга – куда-то ведь должна деваться

    2
    0
  • свп
    сила в правде
    12-го декабря

    Это просто хрестоматийный пример того, чем пичкают народ местные СМИ. Если почитать другие СМИ, из более цивилизованных стран, то не было бы так смешно, как грустно. Это даже не местечковые новости. Это намного ниже. Так почему зимой больше пыли? А потому, что зимой меньше пыли. Ух ТЫ! какая статья! А можно узнать, сколько получил человек, это написавший? А какая польза для общества! Абалдеть! BB опустилась на дно - но снизу постучали. Давайте пометим эту статью - как "молния!" . Чтобы все знали! Рука-лицо. Деградация всё сильнее и сильнее. Если не о чем писать - то лучше не пишите. Где я живу.... кто все эти люди..... аборигены - орангутанги и то умнее.

    2
    1
Читать все комментарии

