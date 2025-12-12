Baltijas balss logotype
Почему витамины А, С, Е обозначаются буквами, а В1, В6, В12 — также цифрами? 0 213

Дом и сад
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему витамины А, С, Е обозначаются буквами, а В1, В6, В12 — также цифрами?

Поскольку в группу В ошибочно включили различные витамины.

 

Буквенные обозначения витаминов начали использовать в начале XX века, когда возможности химического анализа были весьма ограничены. Витамины именовали не по их химическому составу, а по физиологическому воздействию. У витаминов группы В это воздействие довольно схоже, и они обычно встречались в одних и тех же продуктах, поэтому изначально их все объединили под названием «витамин В».

Позже стало ясно, что это целая группа веществ с различной химической природой, которые не являются взаимозаменяемыми. По мере их выделения им стали присваивать индексы В1, В2 и так далее. В дальнейшем выяснилось, что у некоторых из них витаминные свойства отсутствуют, а другие были открыты дважды разными учеными, что привело к присвоению им различных индексов.

После исключения таких случаев в группе витаминов В осталось всего семь: В1, В2, В3, В5, В6, В9 и В12. Однако в современной медицинской литературе чаще всего встречаются только обозначения В6 и В12, так как каждое из них относится к нескольким схожим веществам с одинаковым физиологическим действием. Остальные витамины группы В обычно обозначаются их химическими названиями: В1 — тиамин, В2 — рибофлавин и так далее.

