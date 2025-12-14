Специалист не советует применять лазерные указки во время игр с питомцем. «Невозможность поймать такую «добычу» приводит к фрустрации у кошки», – отметил эксперт.

Тем не менее, играть с кошкой следует в любом возрасте, добавляет ветврач. «Кошки продолжают играть с игрушками на протяжении всей своей жизни. Это крайне важно как для котят, так и для взрослых кошек. Игрушки должны быть безопасными и имитировать естественную добычу. Например, это могут быть мышки или птички», – поясняет Эдвард Вольф.

Также приветствуются интеллектуальные игрушки, способствующие развитию когнитивных навыков кошек, добавляет он.