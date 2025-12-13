Ранее считалось, что в среднем плейстоцене (примерно 400 000 лет назад) люди охотились исключительно на крупных млекопитающих. Однако новое исследование показало, что в рацион древних людей нередко входило и мясо бобров.

В свежем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, немецкие и голландские ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга, Лейденского университета и Центра археологии Лейбница провели анализ останков как минимум 94 бобров, существовавших 400 000 лет назад. Кости этих животных были обнаружены на стоянке Билцингслебен в Германии.

На многих костях исследователи нашли следы порезов, вероятно, оставленных каменными орудиями. Форма и расположение этих порезов свидетельствуют о том, что древние люди могли охотиться на бобров как ради мяса, так и ради их шкур.

Почему древние люди употребляли бобров в пищу?



Большая часть останков бобров с признаками порезов принадлежала молодым взрослым особям. Люди могли целенаправленно охотиться на неопытных, но уже зрелых и жирных животных. Бобров также могли убивать ради кастореума (бобровой струи) — вещества, используемого в традиционной медицине и как приманка на охоте.

Новое исследование ставит под сомнение прежние представления о пищевых привычках древних людей. Ранее считалось, что рацион наших предков был весьма ограничен. Исследователи полагали, что они охотились только на крупных животных, таких как олени и дикий крупный рогатый скот.

По словам авторов нового исследования, ошибочные представления могли возникнуть из-за того, что останки крупных животных плейстоцена лучше сохранялись и, следовательно, подвергались более тщательному изучению, чем останки мелких животных и растительной пищи.

В целом, пищевые привычки людей продолжают развиваться и удивлять. Например, недавно стало известно, что в некоторых британских школах детям начали предлагать блюда из насекомых.